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  4. 19 Mart 2018 16:00

Snowden: ''Facebook, sosyal medya adı altında gözetleme şirketidir''

Edward Snowden, son yaşanan olayların ardından Facebook ile ilgili bazı sert açıklamalarda bulundu ve Facebook’un bir gözetleme şirketi olduğundan bahsetti.

Snowden: ''Facebook, sosyal medya adı altında gözetleme şirketidir''
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Her açıklamasıyla olay yaratan Edward Snowden, Facebook’un Cambridge Analytica ile sorun yaşamasının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Bir konferansa katılan ve video bağlantısı üzerinden konuşan Snowden, Facebook’un gözetleme şirketi olduğunu ve asıl amacını sosyal medya adı altında gizlemeye çalıştığını söyledi. Snowden’ın açıklaması şu şekildeydi:

“Özel bilgileri toplayan ve bu bilgileri satan şirketlere ‘gözetleme şirketleri’ denir. Gözetleme yapan şirketlerin ‘sosyal medya’ adı altında gizlenmesi, Savaş Bakanlığı’nın (Department of War) Savunma Bakanlığı (Department of Defense) olarak değiştirilmesinden beri en başarılı gizlenmedir.

Facebook, kullanıcılarının özel hayatlarıyla ilgili bilgilerini toplayarak ve satarak para kazanmaktadır. Bu bilgiler, bir paylaşımla elde edilenden çok daha fazladır.”

Snowden’ın bu açıklaması, son günlerde gizlilik konusunda büyük sorunlar yaşayan Facebook’un bir kez daha tüm dikkatleri üzerinde toplamasıyla sonuçlandı. Bu gibi olaylar sosyal paylaşım sitesinin kullanıcı sayısını olumsuz yönde etkiliyor ve kullanıcı gizliliğine önem veren ülkelerde sorunlara neden oluyor.

 

TeknoEkip.com

facebook , snowden
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