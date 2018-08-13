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  4. 13 Ağustos 2018 22:42

Şok iddia: ''Şirketler tek faksla "hacklenebilir''

ABD’de yayımlanan bir rapor şirketlerin tek bir faks makinesi üzerinden “hacklenebileceğini” iddia etti.

Şok iddia: ''Şirketler tek faksla hacklenebilir''
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ABD’de teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksine kota Check Point Software Technologies araştırmacıları, raporda siber suçluların hepsi bir arada fax-printer makineleri üzerinden şirket ağlarını “hackleyebileceğini” vurguladı.

CNBC’de yer alan bir habere göre, Check Point araştırmacıları hem faks hem yazıcı hem tarayıcı özelliklerini taşıyan yazıcılardaki faks özelliği sayesinde şirket ağlarına izinsiz girebildi.

Günümüzde sadece faks kullanan çok şirket olmasa da birçok şirkette dahili faks özelliği olan yazıcılar kullanılıyor.

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