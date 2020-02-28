Sosyal medya kısıtlamaları kalkmaya başladı !

İdlib’de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı ardından devreye sokulan internet kısıtlamalarının 18 saatin ardından kalktığı bildiriliyor



İdlib’de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı ardından devreye sokulan internet kısıtlamalarının kaldırıldığı bildiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları Twitter’da VPN servislerini kullanmadan girebilirken bazı alanlarda kısıtlamaların sürdüğü iddiaları var.

İdlib’de yaşanan saldırının ardından önce Twitter’da devreye sokulan kısıtlamalar daha sonra diğer sosyal medya mecralarını da kapsamış, haberleşme uygulaması Whatsapp’ta da erişim sorunları yaşanmıştı. Erişim kısıtlamaları dün gece 23.00 sularında devreye sokulurken bugün saat 17.00 sularında, 18 saatin ardından kalkmaya başladı.