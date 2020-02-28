  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Internet
  4. 28 Şubat 2020 17:14

Sosyal medya kısıtlamaları kalkmaya başladı !

Suriye'de Türk askerine yönelik hain saldırının ardından sosyal medyada erişim problemi yaşandı. Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube'a erişim sağlanamıyordu. 18 saatin ardından kısıtlamanın kalktığı bildiriliyor.

Sosyal medya kısıtlamaları kalkmaya başladı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İdlib’de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı ardından devreye sokulan internet kısıtlamalarının 18 saatin ardından kalktığı bildiriliyor

İdlib’de 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırı ardından devreye sokulan internet kısıtlamalarının kaldırıldığı bildiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları Twitter’da VPN servislerini kullanmadan girebilirken bazı alanlarda kısıtlamaların sürdüğü iddiaları var.

İdlib’de yaşanan saldırının ardından önce Twitter’da devreye sokulan kısıtlamalar daha sonra diğer sosyal medya mecralarını da kapsamış, haberleşme uygulaması Whatsapp’ta da erişim sorunları yaşanmıştı. Erişim kısıtlamaları dün gece 23.00 sularında devreye sokulurken bugün saat 17.00 sularında, 18 saatin ardından kalkmaya başladı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
twitter , sosyal medya , youtube , ınstagram , instagram , sosyal medya çöktü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM