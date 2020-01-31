Sosyal medyada 2019'da en çok konuşulanlar belli oldu

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak 2019 - 25 Aralık 2019 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2019 yılı içerisinde Twitter, Facebook, Instagram, haber siteleri, forumlar ve Ekşi Sözlük gibi dijital mecralarda yapılan tüm paylaşımlar içerisinde en çok konuşulan kişileri ve etkileşim alan paylaşımları listeledi.

1 Ocak - 25 Aralık 2019 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 250 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 6 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların yüzde 24’ü negatif, yüzde 33’ü ise pozitif içeriğe sahip.

2019 yılı toplam paylaşım: 2.250.301.244

2019 yılı günlük ortalama tweet sayısı: 6.338.876

Pozitif paylaşım oranı: %33

Negatif paylaşım oranı: %24

En çok etkileşim alan tweet’ler

1- Ece Fineline

@selogies: “Selena Stopmez, Selena Waitmez, Selena Gomez” (27 Nisan 2019)

145.551 Retweet, 376.421 Beğeni

2- Galatasaray SK

@GalatasaraySK: “Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate’nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” (31 Ağustos 2019)

60.325 Retweet, 172.117 Beğeni

3- Fatih Terim

@fatihterim: “Arkadaşlar, Biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükğr! Aramızda hala anlamayanlar varmış… O zaman bir kez daha” (27 Temmuz 2019)

54.888 Retweet, 150.300 Beğeni

En çok etkileşime geçilen kullanıcılar

1. @RT_Erdogan: 44.000.000+

2. @AkParti: 22.000.000+

3. @ziyaselcuk: 16.000.000+

4. @dbdevletbahceli: 13.000.000+

5. @MHP_Bilgi: 12.000.000+

6. @BeratAlbayrak: 11.000.000+

7. @hmzaydg: 8.400.000+

8. @tcbestepe: 8.400.000+

9. @BTS_twt: 8.400.000+

10. @ekrem_imamoglu: 8.200.000+

En çok etkileşime geçilen kullanıcılar /global

1. @BTS_twt: 900.000.000+

2. @realDonaldTrump: 350.000.000+

3. @weareoneexo: 290.000.000+

4. @got7official: 100.000.000+

5. @narendramodi: 77.000.000+

6. @ygofficialblink: 67.000.000+

7. @NicolasMaduro: 54.000.000+

8. @officialmonstax: 49.000.000+

9. @POTUS: 40.000.000+

10. @aoc: 37.000.000+

En çok kullanılan hashtag’ler

#EmeklilikteYaşaTakılanlar: 980.000+

#survivor2019: 700.000+

#HerŞeyÇokGüzelOlacak: 650.000+

#Hercai: 640.000+

# BBMAsTopSocial: 560.000+

#İstanbul: 530.000+

#Pazartesi: 510.000+

#Pazar: 480.000+

#Türkiye: 480.000+

#EmineBulut: 460.000+

En çok konuşulan siyasetçiler

1. Recep Tayyip Erdoğan: 5.962.848+

2. Ekrem İmamoğlu: 5.443.216+

3. Binali Yıldırım: 2.943.661+

4. Devlet Bahçeli: 2.356.395+

5. Berat Albayrak: 2.260.519+

6. Süleyman Soylu: 1.653.256+

7. Kemal Kılıçdaroğlu: 1.226.784+

8. Meral Akşener: 796.551+

9. Muharrem İnce: 519.057+

10: Ahmet Davutoğlu: 400.192+

En çok konuşulan bilim insanları

1. İlber Ortaylı: 89.183+

2. Mikdat Kadıoğlu: 80.675+

3. Umut Yıldız: 73.441+

4. Celal Şengör: 50.325+

5. Aziz Sancar: 28.151+

6. Mete Atatüre: 14.617+

7: İlker Birbil: 10.661+

En çok konuşulan iş insanları

1. Ali Koç: 870.031+

2. Acun Ilıcalı: 452.690+

3. Abdurrahim Albayrak: 313.407+

4. Nevzat Aydın: 85.079+

5. Tansu Yeğen: 64.183+

En çok konuşulan iş insanları / global

1. Elon Musk: 6.773.394+

2. Mark Zuckerberg: 1.966.856+

3. Bill Gates: 1.953.330+

4. Jeff Bezos: 1.706.255+

5. Jack Ma: 1.136.998+

En çok konuşulan gazeteciler

1. İsmail Saymaz: 1.346.799+

2. Fatih Portakal: 1.168.396+

3. İsmail Küçükkaya: 880.396+

4. Can Dündar: 440.593+

5. Ahmet Hakan: 409.841+

6. Uğur Dündar: 337.961+

7. Nevşin Mengü: 291.489+

En çok konuşulan futbol takımları

1. Galatasaray: 10.842.962+

2. Fenerbahçe: 10.133.071+

3. Trabzonspor: 2.738.716+

4. Beşiktaş: 1.825.406+

5. Başakşehir: 864.869+

6. Bursaspor: 501.762+

En çok konuşulan teknik direktörler

1. Fatih Terim: 1.344.008+

2. Ersun Yanal: 684.642+

3. Şenol Güneş: 557.846+

4. Abdullah Avcı: 368.888+

5. Ünal Karaman: 121.643+

En çok konuşulan futbolcular

1. Falcao: 5.463.627+

2. Feghouli: 735.762+

3. Vedat Muriqi: 599.738+

4. Ryan Babel: 398.004+

5. Gustavo: 293.851+

En çok konuşulan futbolcular / global

1. Messi: 55.132.100+

2. Ronaldo: 33.933.896+

3. Neymar: 26.164.073+

4. Mbappe: 10.225.941+

5. Virgil van Dijk: 7.024.617+

En çok konuşulan sporcular

1. Nance de Colo: 241.189+

2. Shane Larkin: 190.912+

3. Rıza Kayaalp: 145.880+

4. Sümeyye Boyacı: 115.800+

5. İbrahim Çolak: 101.463+

6. İrem Yaman: 91.801+

7. Melih Mahmutoğlu: 80.791+

En çok konuşulan sporcular / global

1. Lebron James: 31.944.744+

2. Kevin Durant: 6.044.758+

3. Federer: 5.091.562+

4. Kawhi: 4.962.181+

5. Nadal: 4.011.396+

6. Luka Doncic: 2.978.782+

7. Novakdjokovic: 2.699.211+

En çok konuşulan espor takımları

1. Galatasaray Esports: 621.433+

2. 1907 Fenerbahçe Esports: 561.623+

3. Beşiktaş Esports: 352.747+

4. Bursaspor Esports: 102.360+

5. Dark Passage: 74.712+

En çok konuşulan yayıncılar

1. Ferit Karakaya: 1.978+

2. Kaan Atıcı: 1.747+

3. Muhammed Işık: 1.742+

4. Cantuğ Özsoy: 1.675+

5. Cem Karakoç: 1.576+

En çok konuşulan fenomenler

1. Danla Bilic: 241.839+

2. Enes Batur: 150.452+

3. Oğuzhan Uğur: 138.792+

4. Berkcan Güven: 112.623+

5. Reynmen: 81.980+

En çok konuşulan yönetmenler

1. Onur Saylak: 79.333+

2. Yılmaz Erdoğan: 52.782+

3. Ali Atay: 32.449+

4. Nuri Bilge Ceylan: 27.701+

5. Müfit Can Saçıntı: 19.106+

En çok konuşulan filmler

1. Şampiyon: 65.729+

2. Karakomik Filmler: 65.214+

3. Joker: 48.963+

4. Avengers: Endgame: 26.768+

5. Recep İvedik 6: 25.691+

6. Captain Marvel: 17.628+

7. Mucize 2: Aşk: 16.165+

8. Koğuştaki Mucize: 14.628+

9: Aslan Kral: 12.277+

10: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu: 12.005+

En çok konuşulan TV kanalları

1. ATV: 2.445.726+

2. Star TV: 2.262.309+

3. Fox: 1.974.021+

4. Show TV: 1.239.572+

5. TRT1: 1.205.652+

6. Kanal D: 1.193.053+

7. TV8: 380.427+

En çok konuşulan dijital yayın platformları

1. Netflix: 773.106+

2. Digiturk: 163.176+

3. BluTV: 87.132+

4. Tivibu: 66.645+

5. D-Smart: 65.679+

6. Puhu TV: 26.295+

7. TV+: 26.153+

En çok konuşulan diziler

1. Hercai: 1.149.766+

2. Sen Anlat Karadeniz: 676.667+

3. Kadın: 590.625+

4. Afili Aşk: 519.473+

5. Elimi Bırakma: 513.013+

6. Çukur: 442.262+

7. Kuzgun: 390.306+

En çok konuşulan TV programları

1. Survivor: 1.214.467+

2. Masterchef: 271.155+

3. Müge Anlı ile Tatlı Sert: 241.155+

4. Kim Milyoner Olmak İster?: 57.918+

5. O Ses Türkiye: 57.271+

En çok konuşulan sunucular

1. Müge Anlı: 167.544+

2. Kenan İmirzalıoğlu: 65.212+

3. Okan Bayülgen: 59.500+

4. Esra Erol: 47.342+

5. Seda Sayan: 45.683+

En çok konuşulan kadın oyuncular

1. Elçin Sangu: 531.139+

2. Ebru Şahin: 393.178+

3. Hazal Subaşı: 350.843+

4. Demet Özdemir: 343.985+

5. Burcu Özberk: 237.375+

6. Melisa Aslı Pamuk: 203.382+

7. Deniz Baysal: 202.412+

8. Aybüke Pusat: 154.720+

9: Alina Boz: 143.957+

10: Hande Erçel: 136.604+

En çok konuşulan erkek oyuncular

1. Kıvanç Tatlıtuğ: 456.950+

2. Akın Akınözü: 390.062+

3. Can Yaman: 380.008+

4. Çağlar Ertuğrul: 366.720+

5. Feyyaz Duman: 338.877+

6. Barış Arduç: 318.646+

7. Alp Navruz: 316.322+

8. Tolga Sarıtaş: 237.914+

9: Aras Bulut İynemli: 237.111+

10: Erkan Meriç: 160.324+

En çok konuşulan sanatçılar

1. Haluk Levent: 624.025+

2. Cem Yılmaz: 490.458+

3. Gökhan Özoğuz: 333.875+

4. Hadise Açıkgöz: 319.621+

5. Tarkan: 299.743+

6. Aleyna Tilki: 277.537+

7: Demet Akalın: 274.982+

8: Yıldız Tilbe: 256.841+

9: Murat Boz: 68.226+

10: Hayko Cepkin: 50.695+

En çok konuşulan rap sanatçıları

1. Ben Fero: 225.887+

2. Norm Ender: 212.486+

3. Sagopa Kajmer: 171.071+

4. Sarp Palaur: 118.608+

5. Ceza: 99.684+

En çok konuşulan markalar

1. Türk Hava Yolları: 944.272+

2. Türk Telekom: 707.828+

3. Turkcell: 687.357+

4. Vodafone: 623.520+

5.Trendyol: 534.674+

En çok konuşulan telefon markaları

1. iPhone: 1.239.262+

2. Huawei: 670.567+

3. Samsung: 459.310+

4. Xiaomi: 340.646+

5. Oppo: 114.168+

6. LG: 77.149+

7. General Mobile: 66.622+

En çok paylaşım yapılan siteler

1. Eksisozluk.com: 10.884.466+

2. Donanimhaber.com: 8.527.628+

3. Sikayetvar.com: 2.443.748+

4. Hepsiburada.com: 2.049.696+

5. Frmtr: 1.212.789+

6. N11.com: 1.068.477+

7. Kadinlarkulubu.com: 992.834+

8. Aliexpress.com: 928.473+

9. Memurlar.net: 763.475+

10. Mynet.com: 718.107+

En çok paylaşım yapan şehirler

1. İstanbul: 315.558.130+

2. Ankara: 55.545.084+

3. İzmir: 55.391.553+

4. Bursa: 22.157.353+

5. Adana: 17.984. 049+

6. Antalya: 14.612.645+

7. Mersin: 10.445.736+

8. Samsun: 9.268.501+

9. Eskişehir: 8.959.292+

10. Konya: 8.335.254+

En çok paylaşım yapan şehirler / global

1. Tokyo: 1.986.555.087+

2. Bangkok: 1.244.612.391+

3. Buenos Aires: 671.198.026+

4. New York: 664.532.122+

5. Manila: 543.243.869+

6. Sao Paulo: 540.112.181+

7. Paris: 493. 651.609+

8. Mexico City: 481.729.971+

9. Seoul: 463.753.079+

10. Riyadh: 422.099.995+

