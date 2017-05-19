Sosyal medyanın en zararlısı Instagram oldu

İngiltere'de gençler arasında yapılan bir araştırmada ruh sağlığı için en zararlı sosyal medya platformunun Instagram olduğu ifade edildi.



BBC Türkçe'nin haberine göre, 4-24 yaş arasında 1.479 genç ile yapılan araştırmada beş popüler sosyal medya platformu arasından en olumsuz etkiye sahip olanlar incelendi. Araştırmaya katılanlara sosyal medya platformlarının etkilerini ölçmek için kaygı, depresyon, yalnızlık, korku ve dış görünüş konuları çerçevesinde sorular soruldu. İnternet üzerinden yapılan araştırmada YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter hakkında 14 sağlık ve iyi yaşam sorusu yöneltildi.

EN YARARLISI YOUTUBE

Sonuçlara göre en yararlı etkiyi YouTube'un gösterdiği ortaya çıktı. YouTube'un ardından Twitter ve Facebook olumlu etkiye sahip platformlar olarak sıralandı. Snapchat ve Instagram ise en düşük puanı alan platformlar. Instagram'ın sürekli görselliğe dayanan bir platform olması gençlerin ruh sağlığında olumsuz bir etki yarattığı belirtiliyor. Kamu Sağlığı için Kraliyet Topluluğu'nun (RSPH) yaptığı araştırmada sosyal medya platformlarının ruh sağlığını korumak için daha çok çaba harcaması gerektiği vurgulandı. RSPH'nin müdürü Shirley Cramer, en olumsuz etkiye Instagram ve Snapchat'in sahip olmasının bu platformların görsel odaklı olması dolayısıyla ilginç olduğunu söylüyor. Cramer, bu platformların gençlerde yeterli hissetmeme ve kaygı gibi hislere yol açtığını aktarıyor.

'PLATFORMLAR ÖNLEM ALMALI'

Araştırmanın ışığında kamu sağlığı uzmanları bu platformların ruh sağlığını korumak adına önlem alması gerektiğini söylüyor: Aşırı sosyal medya kullanımı gerçekleştiğinde uyarı penceresinin çıkması (Ankete katılan gençlerin yüzde 70'i bu fikri destekledi) Platformların ruh sağlığı sorunları olan kullanıcıları tespit etmesi ve destek alabilecekleri yerlerin duyurusunu gizlice yapmaları... Özellikle moda markaları, ünlüler ve diğer reklam amaçlı hesaplar dijital olarak oynanmış fotoğraflar kullandığında uyarı konulması.