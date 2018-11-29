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  4. 29 Kasım 2018 16:28

Starbucks, pornografiyi yasaklıyor

Kahve devi Starbucks'ın aldığı karar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) mağazalarının wi-fi hattı kullanılarak porno film izlenmesi yasaklanıyor.

Starbucks, pornografiyi yasaklıyor
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Business Insider’ın haberine göre, Yeni yıldan itibaren alınan bir karar ile Starbucks mağazalarındaki internet bağlantısı kullanılarak porno film izlenmesi ABD’de yasaklandı.

Kamuoyu tepkisinden dolayı geçen yıllarda McDonalds da benzer bir karar almıştı. Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Dükkanlarımızın herkes tarafından rahat edilen ve güvenli bir yer olması için böyle bir çözüm bulduk” ifadesine yer verildi.

İnternet güveliğini konu edinen sivil toplum örgütü Enough Is Enough, internetten başlattığı imza kampanyası ise Starbucks’ta porno izlenmesinin yasaklanması adına 26 bin dijital imza toplamıştı.

 

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