Türkiye’den neden sosyal medya çıkmıyor ?

Modası geçmeyecek yegâne şeyin yazmak olduğunu ifade eden kooplog, kendini ifade etmenin en etkili yolunun yazılı iletişim olduğunu öne sürüyor.

kooplog kurucu CEO’su Kaan Olcay şöyle diyor:

“Biz yazmanın evrensel bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda kooplog’un temel amacı, blog yazmak isteyen insanların tek odaklarının yazmak olabilmesi adına onlara gerekli teknik altyapıyı ve desteği sunmak; daha da önemlisi, onlara bir ilham kaynağı olmayı başarabilmektir.

Bu ihtiyacın ‘evrensel’ olması nedeniyle kooplog ideasının sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede karşılık bulacağına da gönülden inanıyor; operasyonlarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.

Hayalimiz ise en kısa sürede birden çok ülkede ve birden çok dil desteğiyle bu ihtiyaca karşılık verebilmektir.”

Aynı zamanda kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefleyen bu vizyonun kurucu CCO’su Tuğberk Süslü şöyle anlatıyor:

“kooplog’da blog yazarlarına olduğu kadar, blog okurlarına da kişisel bir deneyim sunabilmek için çalışıyoruz. kooplog olarak saniyelerle yarıştığımız bir çağda olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle, kooplog’a üye olan herkes, ilk andan itibaren kendilerine özel bir akışa sahip olur ve yalnızca ilgilendiği içerikleri görür.

kooplog’daki bütün blog yazarları, müstakil bir web sitesi kurmanın gerektirdiği teknik teferruat, zaman ve maddiyat gibi kaynaklara ihtiyaç duymadan bu hayallerini gerçekleştirecekleri bir platforma sahiptir.

Blog okurları ise, blog yazarlarıyla etkileşime girebilecekleri ve yazıları değerlendirebilecekleri bir deneyim elde ederler.

Ben ve ekip arkadaşlarım, yazar ve okur tüm kullanıcılarımıza kişisel bir deneyim sunmak için çalışıyoruz.”

Blog yazarlarına daha fazla okura ulaşma imkânı sunan kooplog, aynı zamanda yazarların kendi takipçi kitlelerini oluşturmasına da olanak sağlıyor.

Her insanın sahip olabileceği bir dijital internet günlüğü olmayı hedefleyen kooplog’un, kurucu COO’su Metin Dökmen şöyle açıklıyor:

“Sosyal medyanın temeli özgürlüktür.

İnsan, günlüğüne yazarken olduğu gibi, dijital günlüğüne yazarken de özgür olmalıdır. Bu sebeple kooplog olarak, ‘asgari müdahale, azami özgürlük’ ilkesiyle hareket ediyor ve site yönetimi olarak sansür karşıtı, tarafsız ve özgürlükçü bir platform vadediyoruz.

Bu bağlamda her ideolojiye, dine, inanca ve yaşam tarzına eşit mesafede durarak, tüm kullanıcılarımıza, birbirlerinin bireysel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden, özgürce anılarını, fikirlerini, bilgi birikimlerini paylaşabilecekleri bir sosyal medya olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Siz de bir blog yazarı, okuru ya da adayıysanız, kişisel ve özgür bir deneyim için kooplog.com’a göz atabilirsiniz.