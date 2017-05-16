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  4. 16 Mayıs 2017 14:39

Türklerden Facebook'taki mor çiçeğe büyük tepki

Facebook'ta anneler gününde eklenen bir simge büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Türklerden Facebook'taki mor çiçeğe büyük tepki
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Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, anneler gününde 'beğen' butonuna yeni simge ekledi. Beğen simgelerine eklenen 'Mor çiçek' Facebook tarafından minnettarlık simgesi olarak adlandırıldı ancak binlerce Türk kullanıcı tarafından büyük tepki topladı. 

TÜRK KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Tepkilerin sebebi ise beğen butonuna eklenen bu mor çiçeğin Ermenistan tarafından sözde soykırımın simgesi olarak kullanılan 'unutma beni' çiçeğine oldukça çok benzemesi. Bu çiçek Ermenistan tarafından tüm dünyada sözde soykırımı temsil eden simge olarak lanse ediliyor. 

Binlerce Türk kullanıcı Facebook’un bu benzerliği özellikle tercih ettiğini  ve sözde Ermeni soykırımının propagandasını yaptığı da iddia etti.

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