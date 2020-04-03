Twitter 20 bin sahte hesabı kapattı

Sosyal ağ Twitter, Mısır, Honduras, Endonezya, Suudi Arabistan ve Sırbistan hükümetleriyle ilişkili 20 bin sahte hesabı kapattı. Propaganda yaptığı iddia edilen beş ülke bağlantılı hesapların sosyal medya ağının kullanım şartlarını ihlal etmesi gerekçe olarak gösterildi.

Twitter yetkililerinden, Honduras’ta hükümet adına çalışan bir kişinin, tek bir IP adresi üzerinden 3 bin 104 sahte hesapla devlet başkanının paylaşımlarını yaydığı aktarıldı. Endonezya istihbaratıyla alakalı yayınlanan bir raporun ardından, Twitter’ın bu ülke ile ilgili incelemeleri sonrasında 795 sahte hesap silindi.

Suudi Arabistan ile bağlantılı, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerden faaliyet gösteren 5 bin 350 sahte hesap da Katar ve Türkiye’nin Yemen politikasını eleştirdiği ve Riyad yönetimi için propaganda yürüttüğü gerekçesiyle kapatıldı.

Sırbistan’da ise iktidar partisi adına paylaşımlarda bulunan 8 bin 558 hesap kapatıldı.