Twitter'da büyük şok ! Facebook skandalı Twitter'a sıçradı

Cambridge Analytica skandalının en çok yıprattığı şirket şüphesiz Facebook iken, skandalın ucu diğer sosyal ağlara da dokunuyor. Twitter, Global Science Research isimli şirketiyle milyonlarca Facebook kullanıcısının verini izinsiz olarak toplayan ve satan Aleksandr Kogan’a veri sattığını açıkladı.

Şirketin Bloomberg’e doğruladığı habere göre, Kogan’ın şirketi 2015 yılında Twitter’daki herkese açık verilere bir günlüğüne erişmek için ödeme yaptı. Twitter, yaptıkları incelemeler sonucunda Kogan’ın şirketinin bu bir günlük süreçte Aralık 2014 ile Nisan 2015 tarihleri arasında gönderilen tweet’lerden rastgele örnekler topladığının ve herhangi bir özel veriye erişilmediğinin saptandığını duyurdu.



Kogan’ın bu süreçte topladığı verileri ne yaptığı bilinmezken, kısa erişim süresi ve saptanan aktiviteler, bunun politik reklamlarla alakalı olmadığına, daha çok verilen zamanda kamuoyun nabzının ölçülmesinin amaçlandığına işaret ediyor.