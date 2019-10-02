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  4. 02 Ekim 2019 10:21

Twitter'da erişim sorunu ! Şirketten açıklama geldi

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter'dan yapılan açıklamada, sorunun en kısa zamanda çözüleceği belirtildi.

Twitter'da erişim sorunu ! Şirketten açıklama geldi
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Popüler sosyal medya platformu Twitter’da bir süredir twweet paylaşmakta sorun yaşanıyor.  

Dünya genelinde pek çok kullanıcı yaşadıkları bu sorunu diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyor. 

Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar, tweet atmakta, bildirim almada, tweetl'eri görüntülemede sorun yaşıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtiyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Twitter kanadından yapılan açıklamada sorunun varlığı kabul edildi. Aynı açıklamada platformun en kısa sürede sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi adına çalışıldığının altı çizildi. 

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