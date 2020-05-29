Twitter'dan Trump'a sert tepki: ''Gerici!''

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasında yaşanan polemik, Trump'ın sosyal medya şirketleriyle ilgili imzaladığı son kararnameyle birlikte yeni bir evreye ulaştı.

Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin 'yanıltıcı uygulamalarına karşı' eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat verdiğini açıklamıştı ve "Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız. Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu son gelişmeye Twitter yönetimi tarafından verilen yanıtta ise, Trump'ın bu adımının 'gerici ve politize olmuş' bir yaklaşıma sahip olduğu vurgulandı.

Twitter'dan yapılan açıklamada ayrıca, kararnamenin 'ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi:

"Bu kararname, yasalara gerici ve politize edilmiş bir yaklaşımdır. 'Bölüm 230'* Amerikan inovasyonunu ve ifade özgürlüğünü korur ve demokratik değerler tarafından desteklenir. Bu yasayı tek taraflı olarak aşındırmaya yönelik girişimler, çevrimiçi konuşma ve İnternet özgürlüklerinin geleceğini tehdit ediyor."

* 1996 İletişim Kuralı Yasası'nın 230. Bölümü, ABD'de internet mevzuatının 3. taraf bilgilerini koruyan önemli bir parçasıdır.





