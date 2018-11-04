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  4. 04 Kasım 2018 17:39

Twitter'ın yeni özelliği futbolseverleri sevindirecek

Futbolseverler, Twitter’ın yeni özelliğiyle birlikte Avrupa’nın öncü futbol liglerinde artık her maçın kilit noktalarını canlı olarak takip edebilecekler.

Twitter'ın yeni özelliği futbolseverleri sevindirecek
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Twitter'da yeni hayata geçen futbola ayrılmış etkinlikli sayfalar sayesinde Premier Lig, İngiliz Şampiyonluğu, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga ligleri için canlı takip artık mümkün.

Sohbete katılmak için belirli bir hashtag kullanmak yerine, etkinlik sayfaları anahtar kelimeler aracılığıyla maça dair bütün Tweetleri bir yerde toplayacak.

Herhangi bir maçtan bir saat öncesinde sayfalar canlı yayına geçiş yaparak hayranların sayfanın üst kısmında gerçek zamanda puanları takip edebilmelerini sağlayacak.

Futbolseverler iki belirli canlı zaman çizelgesi arasında seçim yapabilecek. 'Öncü Yorumlar' penceresi en popüler hesaplardan Tweetler barındırırken (@SkyFootball, @GaryLineker, @ManCity, @Squawka), 'En Yeni' penceresinde futbol taraftarları gerçek zamanda maç hakkında bütün Twitter kullanıcıları tarafından yapılan konuşmalara dahil olabilecek.

NTV'nin haberine göre, Twitter'ın 'Keşfet' sayfasının altındaki 'Gündemde Neler Var' bölümüne inerek veya arama çubuğuna yönelerek bu etkinlik sayfalarını keşfedebilirsiniz.

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