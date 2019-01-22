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  4. 22 Ocak 2019 21:27

Whatsapp çöktü mü ? Kimse kullanamıyor...

Birçok kişi Whatsapp'ta bağlantı sorunu yaşamasının ardından akıllara "WhatsApp çöktü mü?" sorusu geldi.

Whatsapp çöktü mü ? Kimse kullanamıyor...
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Mesaj göndermek isteyenler mesajının gönderilmediğini görüyor ve "Bağlanıyor" uyarısı ile karşılaşıyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre, aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıya ve 60 milyar mesaja ulaşan WhatsApp'ta bir süredir erişim sorunu yaşanıyor.

Mobil uygulamanın kullanıcıları mesajlarının gönderilmediğini görüyor ve "Bağlanıyor" uyarısı ile karşılaşıyor.

Konuyla ilgili WhatsApp'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

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