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  4. 16 Haziran 2017 17:43

WhatsApp'ı böyle internetsiz kullanın

İşte adım adım WhatsApp'ı internetsiz bir şekilde kullanmanın yolu...

WhatsApp'ı böyle internetsiz kullanın
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Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor.  Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp`tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Ancak gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün. 

İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor.  Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor. 
 
İşte internetsiz WhatsApp için adım adım yapmanız gerekenler... 
 
1- Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin. 
 
2- Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın. 
 
3- Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan "ekle" seçeneğine tıklayın 
 
4- Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun 
 
İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080 
 
5- Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp'ı seçin. 
 
iOS'ta ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim. 
 
Bu işlemi yaptıktan sonra telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor, ancak GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.
 
Normal ayarlara döndüğünüzde ise bu süreçteki internet kullanımınız tek seferde size yansıtılıyor.

whatsapp , telefon , internet