WhatsApp'ta büyük hata ! Silinmiyor...

Türkiye'de ve dünyada oldukça kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta büyük açık keşfedildi. Eğer gönderdiğiniz mesaj alıntılanırsa, mesaj silinse dahi alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.

Milyarlarca kişi tarafından kullanılan Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı yeni özellik ile kullanıcıların gönderdikleri mesajları 7 dakika içerisinde silebilmesine izin veriyor. Gönderilen mesajlar hem gönderen hem de gönderilen kişilerden kaldırılabiliyor.

Yeni keşfedilen açığa göre gönderdiğiniz mesajı herhangi bir kişi alıntılarsa, mesajı ‘herkesten sil’i seçerek silseniz dahi alıntılanan mesajın içinde görüntülenmeye devam ediyor. Alıntılanan mesajlar tam olarak silinmemiş oluyor.