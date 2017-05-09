Wikipedia'dan flaş Türkiye hamlesi

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’deki erişimi engeli kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

29 Nisan günü sabah saatlerinde erişim engeli getirilen Wikipedia, kararın iptal edilmesi için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvrumuş ve başvuru reddedilmişti.

Wikipedia'ya erişim neden engellendi?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunuldu. Wikipedia'ya Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi.