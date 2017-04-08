Yabancılar Google'da Türkleri böyle arıyor

Google'a 'Turkish people (Türk insanı)' yazdığınızda çıkan sonuçlar böyle başlıyor ve gerisi geliyor. Listenin ilk sırasında 'Turkish people charecterisctics (Türk insanının karakteristiği)' var.

İkinci sırada 'Turkish people genetics (Türki insanı genetikleri)' var.

Bir diğer çok aranan 'Turkish people charecter (Türk insanının karakteri)'

En çok arananlar listesinde 'Turkish culture (Türk kültürü)' de var.

Ve en çok arananlar listesinde onlar da var: 'Turkish special forces maroon berets (Türk bordo bereliler)' ve 'Turkish military force (Türk askeri gücü)'



