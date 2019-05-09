Yazık! Tüm dünyaya sosyal medyada rezil olduk

Twitter yılda iki kere yayımladığı şeffaflık raporunda 2018’in ikinci yarısında en fazla içerik kaldırma talebinin Türkiye’den geldiğini açıkladı.

Türkiye’nin Twitter kullanıcılarıyla ilgili en fazla bilgi talep eden ülkelerden biri olduğunu bildiren şirket, bu taleplerin hiçbirine yanıt vermediklerini duyurdu.

1 Temmuz – 31 Aralık 2018 arasını kapsayan ve bugün yayımlanan şeffaflık raporuna göre Türkiye Twitter’a içerik kaldırma için 597 mahkeme kararının yanı sıra 4 bin 417 defa da diğer türlerde yasal talep yolladı.

Bu taleplerde toplam 9 bin 155 içeriğin kaldırılması istendi.

Türkiye bu alanda 2014 başından beri dünya lideri konumunda.

Toplam 5 bin 14 talepte bulunan Türkiye’yi 3 bin 344 taleple Rusya takip etti. Türkiye’nin taleplerinin yüzde 4’ü gerçekleşirken bu oran Rusya için yüzde 46 oldu.

Türkiye’nin talepleri sonucu 72 hesap kapatıldı, 355 tweet kaldırıldı.

512 kullanıcı hakkında bilgi talebinde bulunarak bu alanda 6. ülke olan Türkiye, altı yıl önce aynı dönemde 1 kullanıcı hakkında bilgi talebinde bulunmuştu.



