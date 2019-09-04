Youtube 17 bin kanalı kapatıp, 100 bin videoyu sildi

Şirket haziranda açıkladığı nefret söylemi politikaları kapsamında özellikle Nazi ideolojisini öven veya Yahudi soykırımı ve Sandy Hook Elementary silahlı saldırısı gibi belgeleriyle kanıtlanmış şiddet içerikli olayları inkar eden videoları yasaklayacağını duyurmuştu.

Şirketten yapılan ve YouTube’un blogunda yayınlanan açıklamada şöyle dendi: “Yeni nefret politikamız kapsamında politikalarımızda yapılan temel değişiklik sonucunda yılın ikinci çeyreğinde 100 binden fazla video platformdan kaldırıldı. Aynı dönemde nefret söylemi içerdiği için kaldırdığımız yorumların sayısı da neredeyse iki kadına çıkarak 500 milyonu aştı.”

Şirket ayrıca nefret söylemi içeren kanal sayısının beş kat artarak 17 bine çıktığını ve bu kanalların da platformdan kaldırıldığını duyurdu.

YouTube bu tür nefret söylemi içerek paylaşımların çok yayılmadan hızla kaldırılması için hem teknolojiyi hem de insan gücü kullandığını belirttiği açıklamasında kural ihlallerinin tespiti, değerlendirilmesi ve kaldırılması için 10 binden fazla kişiyi görevlendirdiğini hatırlattı.

Yapay zeka ve makine öğrenimi temelli otomatik bayraklama sistemiyle 2019 yılının ikinci yarısında yüklenen ve nefret söylemi içeren videoların yüzde 80’i şirketin yaptığı açıklamaya göre sadece bir kez görüntülendirdikten sonra otomatik olarak sistem tarafından kaldırıldı.