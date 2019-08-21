Youtube'da bir dönem sona eriyor ! 18 Eylül'de kapatılacak

YouTube'un DM özelliği kapatılıyor. 18 Eylül tarihinden itibaren kullanıcılar DM özelliğinden faydalanamayacak ve aralarında özel mesajlaşamayacak. YouTube'un bu kararı almasında en önemli etken ise şirketin videolara yapılan yorumlara daha çok ağırlık vermek istemesi. Kullanıcıların kendi aralarında özel mesajlaşmalarını azaltmayı hedefleyen şirket, böylece videolara daha fazla yorumlarla aktif katılım sağlanacağı görüşünde.

Şirketten gelen açıklama ise durumu özetliyor:

"Önceliklerimizi sürekli olarak yeniden değerlendiriyoruz ve genel yorumları iyileştirmeye odaklanırken YouTube'un doğrudan doğrudan mesajlaşma özelliğini durdurmaya karar verdik."

Dev video platformunun bu kararı almasından sonra gözler yorum bölümünde yapılacak olan yenilik ve güncellemelere çevrilmiş durumda.