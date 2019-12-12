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  4. 12 Aralık 2019 12:40

YouTube'dan, nefret söylemine karşı sert önlemler

Farklı grupların birbirine karşı yaptığı nefret söylemleriyle karşı karşıya kalan YouTube, harekete geçiyor. Nefret söylemlerine karşı sert politikalar geliştiriyor.

YouTube'dan, nefret söylemine karşı sert önlemler
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YouTube, dikkatinden kaçan nefret söylemleri, tehdit ve tacize karşı politikalarını sertleştiriyor. Bundan böyle insanların cinsiyetine, ırkına ya da cinsel yönelimine yönelik nefret söylemlerinde bulunan kişilerin videolarının yayınlanmasına izin verilmeyecek.

Yeni bir özellik geliyor

YouTube'dan yapılan açıklamaya göre, birine yönelik şiddeti körükleyen ya da şiddet uygulanabileceği tehdidinde bulunan içerikleri cezalandırılacak. YouTube, aynı zamanda kanal sahipleri videolarını yayınlamadan önce içeriklerini kontrol edebilmelerini sağlayacak bir özellik de sağlayacak.

Para cezası kesmişti

Stephen Crowder isimli kişi Vox sunucusu Carlos Maza'nun eşcinselliğine ve Latin kökenli oluşuna yönelik hakaretler etmiş, YouTube, Crowder'ın kanalına para cezası kesmişti.

 
 

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youtube , nefret söylemi
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