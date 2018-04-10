Youtube’ta çocuklara büyük tuzak

Çocuk, tüketici ve mahremiyet hakkı savunucularının yer aldığı 23 kurumdan oluşan bir ittifak, Google'ı 13 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerini toplayıp, çocuklara yönelik reklam yaparak onları koruyan yasaları ihlal etmekle suçladı ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'na şikayette bulundu.Google'ın yer, cihaz bilgileri ve telefon numaraları gibi kişisel verileri toplayıp, çocukları farklı internet siteleri vasıtasıyla izlediği iddia ediliyor.

Youtube Kids kullanılmıyor



Hak savunucularından oluşan organizasyonlar, ABD’de 6 ila 12 yaş arasındaki çocukların yüzde 80’inin Youtube’u kullandığını ve sitenin çocuklar arasında en popüler çevrimiçi platform olduğunu vurguluyor. ’YouTube Kids’ uygulaması ise sitede ebeveynlere daha fazla kontrol olanağı verse de uygulamanın fazla kullanılmadığı ayrıca çocukların diğer Youtube videolarına ulaşabileceği kanal ve videoları kullandığı belirtiliyor.

