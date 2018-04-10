SON DAKİKA
MİT'TEN SINIR ÖTESİNDE FETÖ AVI ! 3 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ''YA SEVE SEVE YA DA...''
Piyasalar yangın yeri ! Euro rekor tazeledi
Piyasalar yangın yeri ! Euro rekor tazeledi
Yeni gözaltı dalgası: Büyük operasyon, 79 gözaltı kararı var !
Yeni gözaltı dalgası: Büyük operasyon, 79 gözaltı kararı var !
Sevdiği dizi uğruna tazminatsız işinden oldu
Sevdiği dizi uğruna tazminatsız işinden oldu
Meteoroloji uyardı: Bu 3 tarihe dikkat !
Meteoroloji uyardı: Bu 3 tarihe dikkat !
5 TL'yi aşan euroda yangın söner mi ? İşte son tahmin
5 TL'yi aşan euroda yangın söner mi ? İşte son tahmin
Marmaray'da izdiham ! İstanbullu bu sabah işe gidemedi
Marmaray'da izdiham ! İstanbullu bu sabah işe gidemedi
Fabrikada kimyasal sızındı; 38 işçi hastanelik oldu !
Fabrikada kimyasal sızındı; 38 işçi hastanelik oldu !
Ekranda yaprak dökümü ! 6 dizi birden final yapıyor
Ekranda yaprak dökümü ! 6 dizi birden final yapıyor
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Internet
  4. 10 Nisan 2018 10:58

Youtube’ta çocuklara büyük tuzak

Çocuk hakları, tüketici hakları ve gizlilik savunucusu sivil toplum örgütleri, Google'ın sahibi olduğu YouTube'u çocukların gizliliğini koruyan yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet etti.

Youtube’ta çocuklara büyük tuzak
A+ A-

Çocuk, tüketici ve mahremiyet hakkı savunucularının yer aldığı 23 kurumdan oluşan bir ittifak, Google'ı 13 yaş altındaki çocukların kişisel bilgilerini toplayıp, çocuklara yönelik reklam yaparak onları koruyan yasaları ihlal etmekle suçladı ve ABD Federal Ticaret Komisyonu'na şikayette bulundu.Google'ın yer, cihaz bilgileri ve telefon numaraları gibi kişisel verileri toplayıp, çocukları farklı internet siteleri vasıtasıyla izlediği iddia ediliyor.

Youtube Kids kullanılmıyor

Hak savunucularından oluşan organizasyonlar, ABD’de 6 ila 12 yaş arasındaki çocukların yüzde 80’inin Youtube’u kullandığını ve sitenin çocuklar arasında en popüler çevrimiçi platform olduğunu vurguluyor. ’YouTube Kids’ uygulaması ise sitede ebeveynlere daha fazla kontrol olanağı verse de uygulamanın fazla kullanılmadığı ayrıca çocukların diğer Youtube videolarına ulaşabileceği kanal ve videoları kullandığı belirtiliyor.
 

tuzak , youtube , çocuk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM