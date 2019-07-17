Youtube'ta ücretli abonelik dönemi başladı

Youtube’un ekstra özellikler içeren paralı versiyonu YouTube Premium artık Türkiye’de de kullanıma açıldı. Reklamsız video izleme, arka planda çalma, videoları indirerek daha sonra izleme gibi özellikler barındıran versiyon, aylık 16,99 TL’ye kullanılacak ve üç ay ücretsiz denenebilecek. Netflix’e rakip olarak çıkarılan servis, YouTube’a özgü içerikleri barındıran YouTube Originals’ı izleme avantajı da sağlayacak.

Google geçtiğimiz yıl Youtube Red servisini sonlandırmış ve YouTube Premium ve YouTube Music şeklinde iki yeni servisi kullanıma sunmuştu. YouTube Music, Google’ın Apple Music ve Spotify’a rakip olarak olarak çıkarttığı bir servis olma özelliği taşıyor. Aylık 13,99 TL ücreti olan YouTube Music, farklı uygulamalar kullanılırken YouTube’da müzik dinlemeye olanak sağlıyor ve müzikleri çevrimdışı dinleme imkanı sunuyor.

ÜCRETLER BELLİ OLDU

YouTube Premium Türkiye’de 4 farklı tarifede sunuluyor. İlk üç ay kullanması ücretsiz olan paketlerde tek kişilik bireysel abonelik paketi 16,99 TL, 5 kişilik aile abonelik paketi 25,99 TL, sadece bireysel YouTube Müzik aboneliği 13,99 TL, sadece aile YouTube Müzik aboneliği ise 20,99 TL olarak ücretlendirildi.