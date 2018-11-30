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  3. 30 Kasım 2018 15:06

IP TV'ler mercek altında ! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, belli ücret karşılığında maç yayını, sinema, belgesel gibi kanalları IP TV adı altında düşük ücretlerle satan firmalara yönelik inceleme başlatıldığını açıkladı.

IP TV'ler mercek altında ! Bakanlık harekete geçti
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Ticaret Bakanlığı, dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, belgesel, haber kanalları gibi farklı üyeliklerin IP TV adı altında düşük ücretle verilmesi ile ilgili firmalar hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, IP TV’ler ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dijital televizyon platformları tarafından belirli bir ücret karşılığında sunulan lig maçları, sinema, belgesel, haber kanalları gibi farklı üyeliklerin IP TV adı altında, düşük ücretlerle, “şifresiz, sınırsız, kesintisiz” sunulacağını vaat eden firmalar, Reklam Kurulu tarafından mercek altına alındı. Reklam Kurulunca, RTÜK’ten yayın lisansı, platform işletme izni, ilgili platformlardan yayın izni olmadan yapılan sözleşmesiz yayınların yasal olmadığı gerekçesiyle, bu doğrultuda tanıtım yapan firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

Söz konusu platformların yasal olmayan yollarla şifresiz biçimde izlenilmesi, şifreli kanalların abone dışında kullanılması, izinsiz toplu gösterim sağlanması ve bundan haksız kazanç elde edilmesi durumunun haksız rekabete yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, “Diğer taraftan, tüketicilere vaat edilen kanalların açılmaması, özellikle maç yayınlarının verilmemesi, sürekli donma sorunu yaşanması, bağlantı kurulamaması, tüketicinin yıllık ücret ödemesine rağmen söz konusu hizmetten faydalanamaması gibi sebeplerle birçok tüketicinin mağdur edildiği görülmektedir. Bu doğrultuda, tüketicilere internet üzerinden ulusal platformların ve kanallarının yayınlarını mevzuata aykırı olarak pazarlayan ve usulsüz abonelik tesis eden bir firma hakkında Reklam Kurulu’nun 277. sayılı toplantısında 69 bin 086 TL idari para ve yayın durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir. ‘Şifresiz, Sınırsız, Kesintisiz’ vaadiyle yayın yapan IP TV’lerden yayınları izinsiz ileten, usulüne uygun olmadan abonelik yapan ve bunun reklamını yapanlar hakkında Reklam Kurulu inceleme görevini yürütmeye devam edecektir” denildi.

İHA

ıp tv , ticaret bakanlığı
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