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iPhone kullanıcıları için yeni özellik: Yanlışlıkla silinen fotoğraflar kurtarılacak

iPhone kullanıcıları için yeni özellik: Yanlışlıkla silinen fotoğraflar kurtarılacak
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iPhone cihazlara gelecek olan iOS 18 güncellemesiyle birlikte "Kurtarılan Albüm" özelliği ile yanlışlıkla silinen fotoğrafları geri gelebilecek.

iPhone için bir sonraki işletim sistemi güncellemesi olan iOS 18, 10 Haziran'da düzenlenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2024'te tanıtıldı.

Apple, güncellemeyle birlikte gelen birkaç önemli özelliği sergilemiş olsa da, iOS 18 Geliştirici Beta ve yakın zamanda herkese açık beta sürümünün kullanıma sunulması, güncellemenin içerebileceği diğer yeni özelliklerin keşfedilmesine yol açtı.

KURTARILAN ALBÜMÜ 

Bu özelliklerden birinin, adından da anlaşılacağı üzere, kullanıcıların yanlışlıkla silinmiş olabilecek ve sonsuza dek kaybolduğu düşünülen bazı fotoğrafları geri getirmelerine izin verebilecek olan Fotoğraflar'daki bir 'Kurtarılan' albüm olduğu bildiriliyor.

9to5Mac'in haberine göre, Kurtarılan albüm, iOS 18 güncellemesinin ardından iPhone'daki Fotoğraflar uygulamasında yer alan Son Silinenler sekmesinin yanında görülecek. 

Bu yeni "Kurtarıldı" albümünü yalnızca cihazınızda kayıp veya hasarlı fotoğraf ve videolar varsa göreceksiniz. Aksi takdirde, bir seçenek olarak görünmeyecektir.

SON SİLİNENLER ÖZELLİĞİNDEN FARKLI OLABİLİR

Bununla birlikte, silinen medyayı silindikten sonra 30 güne kadar bir klasörde tutan Son Silinenler seçeneğinden farklı olduğundan şüpheleniliyor.

Fotoğraflar uygulamasındaki Kurtarılan Albüm özelliğinin iPhone'un yanı sıra iPad ve Mac için sırasıyla iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleriyle de geleceği bildiriliyor.

Etiketler iphone kullanıc silinme
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