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iPhone kullanıcılarına ClubHouse şoku: 4 milyon kişinin verileri sızdı

iPhone kullanıcılarına ClubHouse şoku: 4 milyon kişinin verileri sızdı

Kullanıcıların birbirleriyle sesli olarak sohbet edebildiği ve sadece iPhone'larda bulunan sosyal medya platformu Clubhouse kullanıcılarına ait yaklaşık 4 milyon telefon numarasının Darknet’te satışa çıkartıldığı belirtildi.

Sızıntıyı, bilgi güvenliği uzmanı Marc Ruef ortaya çıkardı.

Ruef, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Clubhouse kullanıcılarına ait 3 milyon 800 binden fazla telefon numarasının Darknet'te satışa sunulduğunu yazdı.

Telefon numaralarını 4 Eylül’e kadar 'tek bir ciddi alıcıya' satma niyetinde olduğunu duyuran hackerler, ellerinde gerçekten de telefon numaralarının olduğunu kanıtlamak için bir kısmını yayınladı.

Ruef, uygulamayı kullananların yanı sıra, rehbere erişim iznini verenlerin kişi listesindeki herkesin telefon numarasının sızdırılmış durumda olduğunu belirterek, “Muhtemelen Clubhouse kullanıcısı olmadığınız halde bu listede yer alıyorsunuz” diye yazdı.

 

Etiketler kullanıcı verileri Internet Kullanıcı Darknet Clubhouse
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