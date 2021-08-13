Japonya Ay’da gıda üretecek

Japonya, kamu-özel iş birliğiyle Ay’da sürdürülebilir gıda kaynaklarının üretimi için araştırma yapacak.

Ay’da bitki yetiştirmek, insan yerleşiminin ilk aşamasını oluşturuyor. Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı bilim insanları, Ay yüzeyine benzer kırma kayadan oluşan bir ortamda bitki besinine ihtiyaç duyulmaksızın kadife çiçeği yetiştirmeyi başarmıştı.

Uzun görevler açısından, uzay mekiklerinde bazı sebzelerin astronotlar tarafından yetiştirilmesi uzun süredir gündemdeydi.

Japonya’da mali olarak hükümetin fonlayacağı proje, Ay’da uzun vadeli ve geniş katılımlı görevlerde gıda tedarikine yönelik talebin karşılanmasını hedefleyecek.

Özel sektör firmalarının da teşvik edileceği projeye uzay gıda araştırma grubu Space Foodsphere, çeşni üreticisi Ajinomoto, sistem entegratörü NTT Data katılacak.

Kamu-özel iş birliğiyle önce ülke içi tesislerde başlanacak proje, sonraki aşamalarda Antarktika gibi Ay’ın doğasına benzer şartlara taşınacak.

İç mekan mahsul verimini inceleyecek projede, Ay üstünde kapalı devre yetiştirme tesisi işletilmesine yönelik teknoloji geliştirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley raporuna göre halihazırda 350 milyar dolarlık küresel uzay endüstrisi 2040’ta 1 trilyon dolar gelir getirecek.