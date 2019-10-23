Kanadalı şirket ''görünmezlik pelerini'' geliştirdi

Şirket, 'Kuantum Görünmezlik' adını verdiği malzemenin patentini aldı.



Kanadalı askeri kamuflaj üniforma üreticisi HyperStealth Biotechnology Corporation’dan araştırmacılar, bir kişiyi, aracı, gemiyi ve hatta tüm binayı gizleyebilen özel bir ürün geliştirdi. Şirket, 'Kuantum Görünmezlik' adını verdiği malzemenin patentini aldı.

Ürdün, Şili ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan başta olmak üzere dünyadaki pek çok orduya askeri kamuflaj üreten Hyperstealth Biotechnology Corporation, herhangi bir kişiyi veya nesneyi 'görünmez' yapabilen Quantum Sheath (Kuantum Görünmezlik) adında bir malzeme geliştirdi.

Şirketin, Ekim ayı başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya çıkan malzeme, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan ilgili nesnenin etrafındaki ışığı bükerek, hedefe görünmezlik sağlıyor.

Quantum Sheath'ın özelliklerini sergileyen şirket, yaklaşık 100 dakikalık bir video ile bir tank ve uçak maketini görünmezlik pelerini ile gizlenebildiğini gösterdi.