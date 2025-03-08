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Katlanabilir iPhone için geri sayım başladı

Katlanabilir iPhone için geri sayım başladı
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Apple'ın daha önce duyurduğu "katlanabilir iPhone"un gelecek sene satışa çıkması beklenirken, fiyat tahminleri de belli oldu.

Uzun bir süredir katlanabilir ekranlı iPhone üzerinde çalışan Apple'ın gelecek sene kullanıcılarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Apple'ın yeni cihazlarıyla ilgili olarak daha önce defalarca isabetli tahminlerde bulunan Ming-Chi Kuo katlanabilir iPhone'un 2026 yılında tanıtılabileceğini duyurdu. Kuo'ya göre katlanabilir iPhone'da FaceID özelliği yer almayacak. Ayrıca katlanabilir özelliğinden dolayı bugüne kadarki iPhone'lardan farklı bir malzeme ile üretilecek.

İddialara göre paslanmaz çelik ve titanyum kaplamasıyla piyasaya sürülecek olan yeni katlanabilir iPhone'un yurtdışı satış fiyatı ise 2 bin doların altında olmayacak.

Etiketler apple katlanabilir iphone iphone yeni iphone
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