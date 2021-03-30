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Kayıp gezegen Theia'nın gizemi çözüldü

Bilim insanlarının yıllardır aradığı eski gezegen Theia'nın parçalarının Dünya'nın merkezinde olduğu düşünülüyor.

Bilim dünyasının cevabını aradığı sorunun cevabı gezegenimizin merkezinde yatıyor olabilir.

Akıbeti araştırılan Theia adlı gezegen milyarlarca yıl önce gezegenimiz ile çarpıştığı ve bu çarpışmanın Ay'ın doğumuna neden olduğu düşünülüyor.

ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları Theia'nın parçalarının gezegenimizin merkezinde olabileceğine inanıyor.

Gezegenimizin derinliklerinde, 'LLSVP' isimli kaya bloğu bulunuyor. Ekip kayıp parçaların burada yer aldığını düşünüyor.

Söz konusu kaya bloklarından biri Afrika'nın altında, diğeri ise Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde bulunuyor.

Yapılan açıklamada gezegenimizin çekirdeğini saran bu blokların diğer kayalardan kimyasal açıdan farklı ve daha yoğun olduğu bilgisinin altı çizildi.

4.5 MİLYAR YIL ÖNCE ÇARPIŞTILAR

Bu çarpışmanın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce yaşandığı ve iki gezegenin çekirdeğinin kaynaştığı düşünülüyor.

YAŞAMIN 'SIFIR NOKTASI' OLABİLİR

Bazı bilim insanları bu çarpışmanın Dünya'daki yaşamın ortaya çıkışı için gerekli kimyasalları serbest bıraktığı tezini savunuyor.

Etiketler theia kayıp gezegen uzay bilim insanı
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