KIZILELMA PT-3 'gece taksi' test uçuşunu gerçekleştirdi
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BAYKAR Teknoloji tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın üçüncü prototipi, ''KIZILELMA PT-3'' gece taksi testlerini de başarıyla gerçekleştirerek kabiliyetini artırdı.
KIZILELMA PT-3, Tekirdağ Çorlu'daki pistten teker kesti. Bu kez gece taksi performansı için gökyüzüne çıktı.
Gece saatlerindeki uçuş KIZILELMA PT-3'ün piste dönmesiyle son buldu. KIZILELMA PT-3 gece taksi testinden de tam not aldı.
KIZILELMA PT-3 ile ilgili gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu. O anlara ait görüntüleri paylaştı.
KIZILELMA PT-3, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip. Türk savunmasının gözdelerinden. Üstün özelliklere sahip KIZILELMA PT-3 Kısa Pistli Uçak Gemilerinden de kalkış ve iniş yapabiliyor.
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