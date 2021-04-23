Kripto para vurgunuyla ilgili avukattan açıklama: Yüz binlerce lirayı...

Kripto para mağdurlarının başvurduğu avukat Mustafa Kurtuluş, "40-45 kişi başvuruda bulundu. Yüz binlerce lirayı bulan bedeller söz konusu" ifadelerini kullandı.

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması sonrası başlatılan 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla soruşturma sürüyor. Avukat Mustafa Kurtuluş kısa sürede kendisine Thodex mağdurlarının başvurduğunu söyledi.

Kurtuluş, "Bize şu ana kadar müracaat eden 40-45 kişi var. Yüz binlerce lirayı bulan bedeller söz konusu" dedi. Mağdurların 4-5 gündür işlem yapamadığını belirten Kurtuluş, "Acilen bir düzenleme yapılmadığı sürece bu tür olaylar artacaktır" diye konuştu. Avukat Mustafa Kurtuluş, "Dekont olmasa da banka hesap hareketlerinden bu yatırılan paraları takip ve tespit etmek mümkün" şeklinde konuştu.

Kurtuluş "Daha öncede benzer bir olay yaşadık. Bu da Çiftlik Bank vakasına dönebilir" ifadesini kullandı.