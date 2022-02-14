Kurumsal Web Tasarımı Nedir? Avantajları Nelerdir?

İnternetin bugün özelinde dünyanın artık her yerine sorunsuz bir şekilde ulaşması, iletişim, alışveriş, eğlence ve iş anlayışını kökten değiştirmiştir. Özellikle pandemi koşullarının evlere hapsettiği geniş kitleler, internetle çok daha yakın ilişkiler kurmaya başlamış ve internetin sunduğu büyük potansiyeli farklı yönleriyle keşfetmiştir.

Günümüzde artık iş girişimlerinin önemli bir bölümü internet odaklı olarak organize ediliyor. En büyük kurumsal işletmelerden en küçük girişimlere kadar bütün organizasyonlar, artık işlerini online olarak yürütme noktasında hamleler gerçekleştiriyor. İşte bu noktada kurumsal SEO, kurumsal web yazılım ya da kurumsal web tasarımı gibi kavramlar hayati düzeyde bir önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle sağlam ve etkili bir kurumsal web tasarımı gerçekleştirmek, rekabet avantajı elde etmek açısından kilit bir noktada yer almaktadır.

Kurumsal İmajınızı Tazeleyin

Kurumsal web tasarımı, bir kurumsal işletmenin hizmetlerini, ürünlerini, vizyon ve yaklaşımlarını, hedef kitlesini etkili bir şekilde yansıtmayı hedefleyen tasarım çalışmalarını ifade eder. İyi bir kurumsal web tasarım, bugün için iyi bir dijital kartvizit gibi işlev görür. Önemli olan, kurumsal web tasarım yoluyla işletmelerin kurumsal kimliğini olabildiğince verimli ve etkili bir şekilde sunmaktır. Bu nedenle söz konusu tasarımlar, işletmeler için bugün dünyaya açılan bir pencere olarak da görülebilmektedir.

Profesyonel bir web tasarımında mutlak suretle kurumsal işletmenin imajı göz önünde bulundurulmalıdır. Neticede bu tarz siteler, bir kişi değil doğrudan bir topluluğu/organizasyonu temsil eder. Kurumsal web siteyi ziyaret edenlerin bu anlamda firma hakkında pek çok bilgiye sahip olması gerekir. Kalabalık ekiplerden oluşan profesyonel kurumsal web tasarım firmaları, bu tarz siteleri hazırlarken sektörel bilgileri araştırıp çalışmalarına doğru şekilde yansıtmada başarılı olmaktadır. Renk ve fon seçiminden temaya dek en ufak detaylar bile kurumsal web sitesinin yarattığı imaj açısından son derece değerlidir. Bu nedenle kurumsal web sitesini tasarlama aşamasında hem işletmelerin ihtiyaçları hem de hedef kitle doğru şekilde analiz edilmelidir.

Web Studio Ekibiyle Tanışın

Web tasarım yapan firmaların sayısı, talebe bağlı olarak günümüzde çeşitlilik kazanmaya başlamıştır. Beklentilerinizle örtüşen, sizi hedef kitlenizle kolayca buluşturacak olan, kurumsal imajınızı olumlu yönde pekiştirecek bir kurumsal web site tasarımı için profesyonel seçimler yapmanız çok önemlidir. Bu açıdan, çalışacağınız web tasarım/yazılım firmalarının örnek çalışmalarını ve referanslarını incelemeniz önemli olacaktır.

Uzun zamandan bu yana sektörde profesyonel anlamda kurumsal web tasarım çalışmalarına imza atan Web Studio, bu anlamda seçkin bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Söz ettiğimiz referansları firmanın kendi web sitesinde detaylı olarak inceleyebilir ya da web tasarım süreçlerinde nasıl bir sürecin ortaya çıktığını Web Studio ekibiyle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Kurumsal Web Tasarımında Bir Marka: Web Studio

Genel olarak Web Studio firmasından kurumsal web tasarım için hizmet almak istediğinizde, firmanın tasarım ekibi sektöre dair dinamikleri inceleyerek kapsamlı bir analiz gerçekleştirir. Uluslararası düzeyde en iyi örneklerle beraber firmaya uygulanacak en doğru kurumsal web sitesi için bir taslak yaratılır. Adım adım örülecek olan bu tasarımın içeriği, ürüne ya da hizmete göre değişmektedir. Hedef kitle ya da sektör göz önüne alınarak yapılan bu tasarım çalışmaları, aynı zamanda iş hacminizde de olumlu bir etki yaratacaktır.

İstanbul’da yer almasına rağmen Türkiye’nin her noktasında mobil uygulama, kurumsal web sitesi ve web yazılım hizmeti veren Web Studio ekibi, sitenize modern bir ara yüz kazandırmaktadır.