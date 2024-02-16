Kwai Türkiye’de ismini yeni yeni duyuran, anlık eğlenceli videolar paylaşılabilen bir sosyal medya video platformu. Bu yazımızda size Kwai’de nasıl para kazanılır açıklıyoruz. Siz de ismini yeni duyduysanız ve Kwai hakkında daha fazla şey öğrenmek ve çektiğiniz kısa videolarınız ile para kazanmak istiyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kwai’de para kazanmanın en temel koşullarından biri, benzer sosyal medya platformlarında olduğu gibi takipçi sayınızın ve video izlenmelerinizin olabildiğince çok olması. Ne kadar çok takipçiniz ve sizin çektiğiniz videoları izleyen, paylaşan kişi olursa, o kadar çok para kazanma şansınız artar. Bu yazımızda takipçi sayınızı nasıl arttırabilirsiniz detaylı bahsedeceğiz. Özellikle de kwai takipçi satın al ucuz bir şekilde yöntemlerine de değineceğiz.

Kwai Para Kazanma | 1000 izlenme Kaç TL - Şartları

Kwai ismi nispeten yeni gelebilir. Fakat TikTok gibi hatta ona alternatif bir platform diye bahsedersek belki daha anlaşılır olabilir. Benzer bir sistemle, aynı tiktokta olduğu gibi kısa ve eğlenceli videolarınız izlendikçe siz para kazanabilirsiniz.

Kwai üzerinden ne kadar para kazanabileceğiniz tamamen içeriklerinizin kalitesi ve izlenme oranına bağlı. Yani 1 dolar da kazanabilirsiniz veya yüzlerce dolar da.

Kısaca bir fikir edinmek için, videolarınızın para kazanabilmesi için uyması gereken şartlar şöyledir:

Videolarınızın kaliteli olması ve Kwai moderatörlerinin onayından geçebilmiş olması.

Kwai hesap sahibinin ayda minimum 20 video üretmesi ve aylık video yayınlama konusunda istikrarlı olması.

Kwai hesap sahiplerinin her ay en az 15 gün boyunca video paylaşımı yapılması gereksinimi bulunur.

Kwai İzlenme Başına Ücretler Nelerdir?

Kwai video izlenme ücretleri TL yerine dolara bağlı değişkenlik gösterir. Dolar kuru çok değişkenlik gösterebildiği için birim ücretlerini dolar üzerinden sizlerle paylaşıyoruz.

İzlenme başına kwai ücretleri şöyledir:

101-500 izlenme için kazanılacak miktar 0,80 Dolar.

501-1000 izlenme için kazanılacak miktar 3,2 Dolar.

1001-30000 izlenme için kazanılacak miktar 6,4 Dolar.

30001 ve daha fazlası izlenme için kazanılacak miktar 24 Dolar.

Kwai Nedir?

Kwai, Türkiye pazarında henüz çok yeni olan, TikTok uygulamasında olduğu gibi kısa ve komik videolar barındıran, video içerik üretenlere hem eğlenme hem para kazanma imkanı sunan bir sosyal medya platformu.

Tiktok için bir rakip olduğunu söyleyebileceğimiz bu şirket geçtiğimiz bir yılda oldukça etkili bir büyüme gerçekleşti. Insider intelligence verilerine göre, özellikle Latin Amerika’da atağa geçen bu platform, Türkiye’de de oldukça beğenildi.

Japonya merkezli bu şirket bir müzik aletleri üreticisi iken eğlenceli videolar oluşturma ve izleme imkanı sunan bu kısa video formatlı platformu da kurmuştur. Kwai’de herkes için fırsatlar eşit.

kendine özgü,

yaratıcı ve

eğlenceli

içerikleri düzenli bir şekilde paylaştığınız takdirde, bu platform üzerinden çok ciddi paralar kazanmanız içten bile değil.

Gelin videolarınızın oynatma sayısı sayesinde sizin nasıl para kazanabileceğinize biraz daha yakından bakalım.

Video Oynatma Sayısı ile Para Kazanma

Eğer daha önce bir TikTok hesabına sahip olduysanız, Kwai’nin çalışma prensibini anlamanız zor olmaz. Kwai para kazanma için yapmanız gereken tek şey özgün ve insanları eğlendirecek kısa videolar çekip yayınlamak.

Yayınladığınız videonuzu diğer kwai kullanıcıları oynattıkça siz para kazanırsınız. Bu nedenle de kaç video paylaştığınızdan daha çok ne kalitede videolar paylaşıyorsunuz çok daha önemlidir.

Eğer para kazanmak istiyorsanız kaliteli içerik üretmeniz gerektiğini aklınızda bulundurun.

Kwai Nasıl Para Kazanılır? 4 Yöntem ile Kwai'den Para Kazanma

Kwai para kazanma yöntemlerinden en temeline yukarıda yer verdik: kaliteli ve özgün içerik üretmek. Peki eğer ben zaten çektiğim videoların içeriği konusunda çok hassas davranıyorum ama diğer kwai para kazanma yöntemleri nelerdir diye soruyorsanız, gelin sorunuzu 4 önemli yöntemi tanıtarak cevaplayalım.

1- İzlenme Sayısı

Her zaman üzerinde durduğumuz üzere, Kwai’den para kazanma yolunuz, izlenme sayılarınızdan geçiyor. Yazımızın başında videolarınızın ne kadar izlendiğinde ne kadar kazanacağınıza dair bir tabloyu sizlerle paylaşmıştık.

İzlenme sayınızı kendi yöntemlerinizle arttıramıyorsanız ama içeriklerinizin kalitesinden de eminseniz Subsboost ile takipçi veya izlenme sayısı satın alabilir ve ihtiyacınız olan o ilk başlangıç adımını atabilirsiniz.

Videolarınıza nasıl izlenme satın alabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

2- İş Birliği Yapmak

Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, iş birliği yapmak çağımızın yeni pazarlama stratejilerinden en etkilisi diyebiliriz. Kwai para kazanma şansınızı arttırmak bildiğiniz üzere daha fazla takipçi ve izlenme sayısından geçiyor.

Siz de bu sayıları arttırmanın bir yolu olarak diğer kwai içerik üreticileri ile iş birliğinde bulunabilir, beraber çalıştığınız kişilerin ağlarında da kendinizi tanıtabilirsiniz.

Bu da her daim size yeni potansiyel takipçi ve videolarınıza fazladan izlenme garantisi olan etkili bir yöntemdir.

3- Video İzleyerek Para Kazanma

Para kazanmak dediğimizde aklımıza uzun saatler bir ofiste çalışmak geliyor olabilir. Ama modern hayatın içindeki teknoloji artık bu algıyı değiştiriyor. Cep telefonları hayatımıza girdiğinden beri artık farklı iş alanları ve para kazanma yöntemleri de ortaya çıktı.

Bunlardan biri de kwai gibi kısa video izleme platformları. Video izleyerek para kazanılır mı demeyin kazanılıyor. Sizin çektiğiniz videoları kaç kişi izliyorsa ona göre para kazanma şansı elde ediyorsunuz.

Şaşırtıcı ama gerçek! Artık bu çağda şaşırmamak gerekiyor. Yine her seferinde bir şekilde teknoloji bizi şaşırtmanın bir yolunu buluyor.

Kwai'den Para Kazanılır Mı?

Siz de kendinize kwai ile gerçekten para kazanmak mümkün olabilir mi diye soruyorsanız, içtenlikle söyleyebiliriz ki evet.

Önemli olan daha çok kişiye erişebilmek ve hitap edebilmek. Para kazanma yolunuz, insanların sizin videolarını izlemesinden ve sizi takip etmesinden geçiyor.

Videolarda Kalite Şartı

Videolarınızın izlenebilme şartı da ne kadar kaliteli içerikler olmasından geçer. Yani kwai’de sadece paylaşmış olmak için video paylaşmanız yeterli olmaz.

Elbette üzerinde çalışılmamış, amatör videolar paylaşabilirsiniz. Fakat bir video paylaşmadan önce şunu düşünün:

Siz öylesine çekilmiş, sizi gülümsetmeyen veya düşündürmeyen bir video izleyerek vaktinizi harcamak ister miydiniz?

Cevabınızı duyabiliyoruz. Bu nedenle en önemli husus videolarınızın kaliteli ve eğlendirici olmasıdır.

4- Kwai Takipçi Satın Alma Yöntemi Kullanma

Kwai para kazanma yöntemlerinden her birini denediniz ama halen daha istediğiniz başarıyı elde edemediniz mi? Bu durumda sizle paylaşacağımız bu yöntem ilginizi çekebilir. Çünkü bu yöntemle çok kısa sürede normalde ulaşamayacağınız takipçi ve izlenme sayılarına erişebilirsiniz.

Bir para kazanma yöntemi olarak öncelikle kwai hesabınıza yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Her yatırımın bir getirisi olacağı gibi bu yatırımınız size daha çok izlenme geliri olarak geri döner.

Subsboost İle Takipçi Sayısını Arttırma

Subsboost fenomen olmak isteyen sosyal medya araçlarını kullanan kişiler için başarılı olmalarına destek olmayı amaçlayan bir kuruluş. Bir kwai hesabına sahip biri olarak Subsboost ile cüzi fiyatlarla takipçi satın alabilir, böylelikle hem organik izlenme oranlarınızı arttırabilir hem de yeni takipçiler kazanmış olursunuz.

Kwai Para Kazanma

Satın alacak olduğunuz takipçi hesapların tamamı gerçek ve aktif kwai hesaplarından oluşur. Bu nedenle takipçi sayınızı satın alarak arttırmış olmanız size bir sorun yaşatmaz.

Aksine, ne kadar çok kişi takip ediyorsa, o kadar çok yeni takipçi olma şansınız artar. Videolarınız önerilen videolarda yeni hayranlarınıza ulaşabilir.

YENİ KAMPANYA: 100 TL ÖDÜLLÜ

Kwai şu anda sınırlı süreli bir kampanya sürdürmekte. Türkiye pazarında yeni olduğu için ve daha fazla kullanıcıya erişebilmek için, her davet ettiğiniz arkadaşınız için size para kazanma imkanı sunuyor.

Şu andaki kampanya koşullarında üst limit 100 TL. Ayrıca parayı hak edebilmeniz için:

Henüz bir kwai hesabına sahip olmayan birini davet etmelisiniz.

Davet ettiğiniz kişi sizin davet linkiniz üzerinden bir kwai hesabı oluşturmalı.

Kwai hesabını oluşturan kişi hesabını aktif olarak kullanmaya başlamalı.

Şartlar sağlandığı koşulda bu da sizin için yeni bir kwai para kazanma yolu olarak sunulmuş oluyor.

Kwai Para Kazanma Güvenilir Mi?

Eğer siz de yeni bir kwai kullanıcısıysanız ve kwai para kazanma yolları hakkında endişeleriniz varsa, içiniz rahat olabilir. Tiktok’tan yıllardır ciddi para kazanmak mümkün ve güvenli. Bunların örnekleri etrafınızda vardır.

Kwai de aynı mantıkla kullanıcılarının videolarının izlenme oranlarına göre onlara para kazanma imkanı sunan bir platform. Tüm dünyada kullanılıyor ve para kazanmak kesinlikle güvenli.

Kwai Neye Göre Para Veriyor?

Kwai kullanıcılarına videolarının izlenme oranlarına göre para veriyor. Yani sizin için en önemli şey videolarınızın izleniyor olması. Bunu da tek bir video ile yapmanız mümkün olmayabilir.

Kwai para kazanma denince akla gelmesi gereken en önemli şeyler:

Kaliteli videolar hazırlamak.

Videoların eğlenceli olması.

Düzenli bir şekilde video paylaşmak.

Etkileşime önem vermek.

Takipçi sayınızı arttırma yolları aramak.

Son Olarak

Para kazanmak artık her yerden mümkün. Cep telefonlarımızdan hem eğlenirken hem de para kazanabiliyoruz. Kwai de bu trendi yakalamış dünyaca ünlü platformlardan biri. Siz de kwai’den para kazanmak istiyorsanız bu makalemizdeki yöntemleri kullanarak işe başlayabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerin tamamını veya bir kısmını kullanarak siz de hem eğlenceli videolar çekip hem de para kazanma serüveninize başlayabilirsiniz. Artık çağ değişti ve özellikle yeni nesil geleneksel mesleklerdense, kendilerine daha uygun yeni nesil meslekleri tercih ediyor. Bunlardan biri de kwai’den para kazanma.

İster takipçi satın almayı deneyin isterseniz daha uzun süre bekleyip takipçi sayınızı arttırın, kwai ile eğlenerek para kazanma serüveninizden çok hoşlanacaksınız.