Linux Hosting Nereden Alınır ?

Bunu daha anlaşılır olması için örneklendirmek gerekirse; diyelim ki bir ürününüz var ve bunun globalleşen sistemde Dünya üzerinde herkes tarafından görülebilir ve ulaşılır olmasını istiyorsunuz. Reel dünyada bir eve sahipsiniz. Bu evden gelir elde etmek için evi kiralayabilir veya satabilirsiniz. Bunu yapmak için de tabela asmak, emlakçıdan yardım almak gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Hosting de bu ve bunun gibi işlemlerin web üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

www.iyibirhost.com sağladığı hizmet sayesinde işletmeniz veya kurumuz adına web hostingi oluşturabilirsiniz. Bu sayede şahsınız veya işletmeniz web alanında daha görünür olacaktır.

İyibirhost hosting işlemleri yanında sizlere linux hosting, cpanel hosting ve linux bayi hosting hizmetlerini sağlamaktadır. Linux hosting, cnapel hosting ve linux bayi hosting işlemleri sayesinde webte olduğu kadar yaptığınız işte de daha görünür olabilirsiniz.

Web Hosting Türleri Nelerdir

Hosting hizmeti tercih edilirken nasıl bir web sitesine sahip olduğunuza ve web sitenizin içeriklerinize göre seçim yapılmalıdır. Doğru seçilen hosting türü sitenize de doğru orantılı olarak etki edecektir.

1. WordPress Hosting : WordPress'te oluşturulan web siteleri için WordPress hosting kullanımı bir yerde zorunlu bir hale gelmektedir. Bu hizmet web siteniz ile oldukça uygun çalışmakta ve kısa sürede sitenizi geliştirebilirsiniz. Depolama alanı konusunda SSD'den faydalanması sayesinde siteyi ziyaret edenler sayfalar ve içerikler arası daha hızlı gezinme imkanına sahio olabilirler.

2 Kurumsal Hosting : Kurumsal firmalar adına kullanılan bu hosting de, yüksek kapasite web sunucularına geresinim bulunmaktadır. Bunun yanında yüksek güvenlik tanımlamalarına da sahiptir.

3. E-Posta Hosting : Mail ile ilgili olarak yalnızca e-posta işlemlerini kapsar. Şirketlerin bünyesi kapsamında e-posta yazışmalarını en iyi şekilde yönetilmesini sağlar.

4. Cloud Hosting : Yüksek kaynaklı sanal sunulara ihtiyaç duyulduğunda kullanılması daha uygundur. Bu hosting türü ile web siteleri daha hızlı işlem gerçekleştirir.

5. Sınırsız Hosting : Diğer hosting türlerine göre en yüksek kullanım kapasitesine sahip olandır.

6. Paylaşımlı Hosting : Temel amacı; bir sunucu üzerinde çok fazla web sitesinin bulunmasıdır. Ancak bir hesapta yalnız bir web sitesi yer alabilmektedir yani web siteleri tarafından ortak kullanıma sahiptir.

Linux Hosting Nedir

Linux hosting, sunucu üzerinde Linux işletim sisteminin alt yapısını kullanan bir hosting hizmetidir. PHP, MySQL, Perl vd Cgi gibi programlama dili kullanılarak hazırlanmış web sitelerini bünyesinde barındırır. Günümüzde en çok tercih edilen hosting hizmetlerinden birisi Linux hosting paketleridir.

Bu hosting türünün en önemli özelliği pratik ve düşük maliyetli olmasıdır. Diğer işletim sistemlerine göre ise dikkat çeken özelliği; virüs bulaştırma riskinin düşük olmasıdır. Bu işletim sistemi sayesinde sahip olduğunuz web sitesini hacklenmelere karşı koruyabilirsiniz.

Cpanel Hosting Nedir

Linux hosting hizmetlerinden yararlanırken şahsınıza ya da işletmenize ait web sayfanızın görsel düzenlemelerinde veya sayfanızı interaktif hale getirebilmenizi sağlayan, açılımı olan bir paneldir. Cpanel lisanslı olan bir üründür. Kolay kullanıma sahip olmasının yanında otomatik olarak kurulur ve güncellesi oldukça hızlıdır. Cpanel ile;

- Mail hesabı açabilir ve yönetebilirsiniz.

- Klasörlerinizi şifreleyebilir, yedekleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

- Veri tabanı oluşturabilirsiniz.

- Sitenizi yönlendirebilir ve yönetme işlemini sağlayabilirsiniz.

- Sitesinizi ziyaret edenleri ve hangi sayfaları incelediğini görebilirsiniz.

Linux Bayi (Reseller) Hosting Nedir

Birden fazla siteyi ya da sayfayı yönetmek ve o sayfalarla ayrı ayrı ilgilenmek bazen zorlayıcı olmaktadır. Bayi (reseller) hosting sayesinde bu durum ortadan kalkmaktadır. Bayiler, bir hosting paketinden çok birden fazla web sitenin kurulmasını sağlayan web alanlarıdır. Bu sayı birkaç ile sınırlı değildir, dilerseniz yüzlerce web sitelerini barındırma imkanına sahipsiniz. Bayi hosting sayesinde çevrenizdekiler için de web sayfası oluşturabilirsiniz.

Linux tabanlı çalışan bayi hosting ile kendi müşterilerinizi oluşturulabilir ve müşterilerinize özel olarak kaynaklar da oluşturabilirsiniz. Linux bayi hosting ile birçok mail adresi alabilir ve hosting bünyesinde bu mailleri yönetebilirsiniz.

Linux Bayi Hosting Nasıl Çalışır

Bayi hosting hizmetine sahip olmak için ilk yapmanız gereken bir alan adı satın almanızdır. Eğer ki alan adına sahipseniz alan adınızı bu hizmeti satın aldığınız hostinge taşımanız gerekmektedir. Linux bayi hosting ile yönetimsel işlemleri gerçekleştirebilir, alt alan adlarına da kontrol erişim haklarını tanımlayabilirsiniz. Bu yapılan işlemler her ne kadar domain ile benzerlik gösterse de karıştırmamakta da fayda vardır. Domain hizmetlerinde, kontrol paneli erişimi hosting işleminde olduğu gibi tanımlanmamaktadır.

Linux Bayi Hosting'in Sağladığı Avantajlar

- Linux bayi hosting sayesinde çok sayıda web sitenşn yönetim imkanı olur.

- Birden fazla web sitesine sahip olmak isteyen kullanıcılar için maliyetli bir yöntemdir.

- Diğer hosting paketlerine göre oldukça uygun bir fiyata sahiptir.

- Ziyaretçi ve e-posta istatistiklerini tutma özelliğine sahiptir.

- Hosting alanında başlangıç yapmak isteyenler için oldukça idealdir.

Kimler Linux Bayi Hosting Almalıdır

- İlk olarak çok sayıda web sitesine sahip olanlar almalıdır. Hem zaman hem de maddi açıdan bu hosting sistem ile büyük tasarruf imkanı bulunmaktadır.

- Hosting hizmetini başkalarına satabilecek olanlar sahip olmalıdır.

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