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Mahkemeden Google'a ağır darbe: ''Google yasadışı tekeldir''

Mahkemeden Google'a ağır darbe: ''Google yasadışı tekeldir''
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ABD yargısı, Google’ın internet araması ve arama reklamcılığında ‘yasadışı tekel’ oluşturduğuna hükmetti.

Teknoloji devi Google, 2020’de internette arama pazarının % 90’ını elinde tuttuğu için Adalet Bakanlığı tarafından dava edilmişti.
Bölge Yargıcı Amit Metha, Google’in akıllı telefonlarda ve tarayıcılara varsayılan arama motoru olmak için milyarlar ödediğini vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı ile Google’ı karşı karşıya getiren davadan çıkan karar şöyle:

 “Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası’nın 2’nci maddesini ihlal etmektedir.”

Bu kararla ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadar açtığı antitröst (belirli bir mal ve hizmet piyasasında tekel gücü kazanmış firmaların haksız kazançlarını önlemek için alınan önlemler) davalarında ilk kez bu boyutta bir dava kazandı.

İnternet aramasında ilk kez kapsamlı bir davayı kaybeden Google temyize gidebilir.

Adalet Bakanlığı, internet aramasının yüzde 90’ından, mobil aramanın da yüzde 95’inden fazlasını kontrol ettiği gerekçesiyle Google’a karşı iki antitröst davası açmıştı.

Etiketler google yasadışı tekel tekel
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