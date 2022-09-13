Markaların Pazarlama Stratejilerine Yön Veren Bir Disiplin: SEO

Günümüz şartlarında bir ürün veya hizmet pazarlamak isteyen her işletme sahibi dijital pazarlamanın gerekliliklerinden yararlanmaktadır.

Oluşturduğunuz markayı müşterilerinizin gözünde ön plana çıkarmak ve dijital sektörde söz sahibi olmak belirli çalışmalar gerektirmektedir. Markaların pazarlama stratejilerine yön veren çalışmalardan biri de hiç şüphesiz arama motoru optimizasyonu çalışmalarıdır. Web sitenizi müşterilerinizin ve tarayıcıların kullanımına en uygun şekilde optimize eden SEO çalışmaları yeni bir pazarlama stratejisi oluşturmanızda da büyük bir yer ediniyor.

SEO stratejisinin oluşturulmasındaki temel nokta kullanıcıların isteklerinin her geçen gün daha da farklı şekillere bürünmesidir. Aktif bir SEO stratejisi planının yapılması doğru noktalar üzerinde çalışmalar yaparak organik trafiğinizi arttırmanıza ve müşterilerinizin isteklerine daha rahat şekilde yanıt vermenize yardımcı oluyor. Hizmet verdiğiniz sektörü düzenli olarak takip edebilir ve SEO çalışmalarınızı bu alanda yönlendirebilirsiniz. Rakiplerinizin çalışmalarını da incelemeniz ve müşterileriniz için neden ben sorusuna yanıt vererek bir süreç izlemeniz markanızın kısa sürede daha etkin sonuçlar almasında etkilidir.

Disiplinli bir çalışma süreci olan SEO’da en önemli kural bağlılıktır. Web sitenizde kimi zaman deneme yanılma stratejileri izleseniz de sahip olduğunuz stratejilerden vazgeçmeyerek SEO’nun etkilerini gözlemleyebilirsiniz. Hem küçük işletmeler hem de Dünya çapındaki markalar için kendini dijital ortamda daima ön planda tutmak son derece önemlidir. Bu nedenle dijital pazarlamanın en değerli anahtarlarından birinin SEO olduğunu söyleyebiliriz. Siz de profesyonel bir SEO hizmeti ile web sitenizde en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.

SEO’nun Dijital Pazarlamadaki Yeri

Dijital pazarlamada işletmenizin potansiyel müşterilerinize ulaşmasını sağlayan birçok detaylı çalışma süreci bulunmaktadır. Reklamlar, sosyal medya araçları ve diğer araçların yanında ucuz maliyeti ve daha kalıcı sonuçları ile SEO çalışmaları ön plana çıkmaktadır. SEO’nun dijital pazarlamadaki yeri büyük markalarla rekabet haline girmeniz ile daha da önem kazanmaktadır. Özellikle yeni kurulan işletmeler ilk etapta çevresine hakim olarak müşteri kitlesini oluşturma arayışı içerisindedir. Bu noktada devreye Lokal SEO çalışmalarının devreye girdiğini söyleyebiliriz. Yerel bölgenizde büyük markalar ile rekabetinizden önce hedef müşterilerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Markanızın büyümeye başlaması ile SEO çalışmalarının da profesyonel bir seviyeye ulaşması gerekmektedir.

Her geçen gün artan marka ve işletme sayısı hizmetini kullanıcılarla buluşturmaya çalışan diğer internet kullanıcılarının işini ciddi derecede zorlaştırmaktadır. Bu canlı rekabet ortamında sizleri rakiplerinizden bir adım öne geçirmek için gerekli olan en önemli dijital pazarlama aracı SEO hizmetidir. Web sitenizi kullanıcılarınızın isteklerine ve deneyimine uygun şekilde optimize edilmesi ile Google ve diğer tarayıcılarda siz de en üst sıralara yerleşebilirsiniz. Bu da dijital pazarlamada sizlere büyük bir avantaj kazandırmaktadır.

SEO’ya Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?

Yeni bir marka yaratmak veya var olan işletmenizi büyük markalarla rekabet edebilir hale getirmek istiyorsanız SEO çalışmalarının sizlere büyük bir avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Tarayıcılarda kalıcı şekilde üst sıralara yerleşmeniz, potansiyel müşterilerinize ulaşmanız ve web sitenizin organik trafiğini arttırmanız SEO’nun temellerini oluşturmaktadır. Peki SEO’ya nereden ve nasıl başlamalıyız? Kelime anlamına baktığımızda SEO’nun “Arama Motoru Optimizasyonu” olarak anıldığını görebiliriz. Bunun anlamı web sitenizin dijital ortamdaki arama motorlarına uygun şekilde optimize edilmesi yani düzenlenmesidir. Web sitenizi SEO uyumlu hale getirmeniz için öncelikli sitenizdeki eksik veya yanlış noktaları belirlemelisiniz. Markanızı rakiplerinizden daha alt sıralarda tutan nedeni bulmaya uğraştığınızda SEO çalışmalarının başlangıcında olduğunuzu söyleyebiliriz.

Sitenizin kullanıcı deneyimini geliştirmek açısından neye ihtiyacı olduğunu belirledikten sonra profesyonel SEO çalışmalarını başlatabilirsiniz. Web siteniz açısından SEO sürecini başlattıktan sonra bu sürece bağlı kalmanızın en önemli şart olduğunu söyleyebiliriz. Birçok SEO uzmanı web sitesinden başarının eşiğinde iken vazgeçmektedir. Bu nedenle SEO çalışmalarının başarıyı getirmesi açısından bir stratejiye ve sürekliliğe dayanması gereklidir. SEO sürecini web sitenizin eksiklerini belirleyerek başlattıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek etkin sonuçlar almaya başlayabilirsiniz;

Web sitenizin mobil uyumluluğunu, hızını, site haritasını, Canonical URL’lerini, ve meta alanlarını kontrol ederek teknik detayları tamamlamalısınız.

Sunduğunuz ürün veya hizmete uygun şekilde özgün, kaliteli, görsel veya videolarla desteklenen içeriklerin web sitenizde yer almasını sağlayarak müşterilerinizin sitenizde vakit geçirmesini sağlamalısınız.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve hizmetinizle doğrudan ilişkisi bulunan “anahtar kelimeleri” içeriklerinizde kullanarak potansiyel müşterilerinizi takip edebilirsiniz.

“Site içi SEO” çalışmaları kadar site dışı SEO çalışmalarını da sürdürerek web siteniz üzerinde bir backlink inşası gerçekleştirmelisiniz. Daha net performanslar ile kalıcı sonuçlar almanız açısından backlinkler son derece önemlidir.

SEO’da Başarıyı Getiren Faktörler

Dijital pazarlamanın tüm alt dallarında olduğu gibi SEO’da da başarıyı etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. SEO bir disipline bağlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar bütünüdür. Bu nedenle süreklilik SEO hizmetinde son derece önemlidir. Buna ek olarak boşa çekilen kürek her dijital pazarlama aracında olduğu gibi SEO sürecinde de etkili olmayacaktır. Bu nedenle web sitenizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde belirleyerek uygun çalışma metotları belirlemelisiniz. Hem site içi hem de site dışı SEO çalışmalarını birlikte yürütmeniz web sitenizin geri dönütleri daha rahat şekilde takip edebilmenizde son derece etkilidir. SEO’da başarıyı getiren faktörler site içi ve dışı olmak üzere ayrılmaktadır;

Site içi SEO çalışmaları web sitenizin Google ve benzeri tarayıcılara uygun şekilde optimize edilmesini kapsıyor. Bu anlamda aşağıdaki faktörlere büyük bir özen göstermelisiniz;

Meta alanlarının optimizasyonu

Özgün ve kaliteli içerikler

İçeriklerde H1, H2 hiyerarşisi

İçeriğinizin görsel ve videolarla desteklenmesi

Doğru anahtar kelime ve URL seçimi

Canonical URL

Kullanıcıların web sitenizde vakit geçirmesi adına kullanılan iç bağlantılar

Site haritanızı oluşturmak ve Google botu sitenize davet etmek

Sitenizin hızını ve mobil uyumluluğunu kontrol ederek gerekli optimizasyonu sağlamak

Site içi SEO çalışmaları kadar site dışı SEO çalışmaları da başarıya ulaşmanız da büyük bir öneme sahiptir. Web sitenizde kullanıcı deneyimini geliştirmek kadar tarayıcılarda diğer rakipleriniz ile rekabet halinde bulunduğunuzu da unutmamalısınız. Site dışı SEO çalışmaları gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken noktalar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Domain adınızın hizmetiniz ile alakalı olmalı

Sunucunuzun SSL sertifikası ile desteklendiğinizden emin olmalısınız.

Backlink inşası gerçekleştirmelisiniz.

İç ve dış bağlantılarınızın içerikleriniz ile alakalı olmasına dikkat etmelisiniz.

Tüm bu şartlar SEO sürecinde sizleri başarıya doğru adım adım götüren önemli faktörlerdir. Ancak belirttiğimiz gibi bu şartların web siteniz üzerinde etkili olmasını ve kalıcı sıralamalar sağlamanızı istiyorsanız SEO hizmetinin sürekliliğine özen göstermelisiniz. Siz de web sitenizde kalıcı başarılara ve potansiyel müşterilerinize en hızlı şekilde ulaşmak istiyorsanız SEO çalışmalarından yararlanmalısınız.

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