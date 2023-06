Mastürbasyonun tarihiyle ilgili şaşırtan araştırma

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, mastürbasyonun tarihi ilk insanlardan on milyonlarca yıl önce yaşamış eski primatlara kadar dayanıyor.

Guardian'da yer alan bir habere göre, mastürbasyonun tarihi, türümüzden 40 milyon yıl önce yaşamış primatlara kadar uzanıyor.

Üstelik bu bilgi, bilim insanlarının mastürbasyon eylemine dair "şimdiye dek derlenmiş en büyük veri seti" olduğuna inandıkları bulgular neticesinde tespit edildi.

University College London bünyesinde çalışan bilim insanları tarafından yürütülen çalışmanın baş yazarı Dr. Matilda Brindle, The Guardian'a demecinde, "Söyleyebileceğimiz şey, bu davranışın yaklaşık 40 milyon yıl önce, tüm maymunlar ve maymunların ortak atalarında mevcut olduğudur" dedi.

ERKEKLERE DAİR DAHA FAZLA VERİ VAR

Mastürbasyonun tarihini yeniden yazmak isteyen primatologlar ve hayvanat bahçesi bakıcılarından oluşan bir heyet, mastürbasyon yapan primatlarla ilgili yüzlerce yayın, anket verisi ve notu bir araya getirdi.

Daha sonra bu bilgiler, primatların evrim ağacında yer alan bilgilerle eşleştirilerek, aktivitenin zaman içinde nasıl evrimleştiği ortaya çıkarıldı.

Londra Kraliyet Cemiyeti bünyesinde yayınlanan, Proceedings of the Royal Society B adlı bilimsel dergi için araştırmayı kaleme alan ekip, mastürbasyona her cinsiyet ve yaştan primatlarda ne derece sık rastlandığını anlattı.

Ancak mastürbasyon eyleminin neden 40 milyon yıldan daha uzun bir süre önce evrimleştiğine dair kesin bir açıklama getirilemedi.

Çalışma, dişilere dair daha az veri içerirken, erkeklerde mastürbasyon eyleminin evrimine dair önemli ipuçları barındırıyor.

BİLİMSEL BULGULAR

Araştırma, erkek primatlarda mastürbasyonunun bir eşi hamile bırakma olasılığını artırdığı fikrini destekliyor.

Zira zayıf bir erkeğin seks öncesi uyarılacak kadar mastürbasyon yapması, iri yarı bir rakip onu devirmeden önce, eşini hızlı bir şekilde dölleyebileceği anlamına geliyor.

Mastürbasyon ayrıca, erkeklerin eski spermlerini atmalarına yardımcı olarak seks için "daha taze ve daha rekabetçi spermler" bırakabilmesine olanak tanıyor. Araştırmacılar ayrıca, erkek primatlarda mastürbasyonunun, "cinsel yolla bulaşan enfeksiyon seviyelerine paralel olarak arttığını" tespit etti. The Guardian'a göre, seks sonrası mastürbasyonun, "genital sistemin temizlenmesine yardımcı olarak enfeksiyon riskini azaltması" buna dair bilimsel bir açıklama olabilir.

DOĞAL BİR DAVRANIŞ MI?

Araştırmanın baş yazarı Brindle, dişilerde mastürbasyonun evrimsel nedenlerini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bir görüşe göre, "Cinsel ilişkiden önce yapılan mastürbasyon, dişi primatların vajinalarını daha az asidik hale getiriyor ve vajina bu yolla, seçilen eşin spermi için daha misafirperver hale geliyor."

Brindle, The Guardian'a demecinde, "Mastürbasyon, hayvanlar aleminde o kadar yaygın bir davranış ki, daha önce kimsenin bunu araştırmamış olmasını kesinlikle şaşırtıcı buluyorum" dedi.

Brindle, sözlerine şöyle devam etti:

"Mastürbasyonun yanlış ya da bir şekilde doğal olmadığını düşünen insanlar için şunu söyleyebilirim ki bu tamamen doğal bir davranış. Mastürbasyon, sağlıklı cinsel davranış repertuarımızın bir parçasıdır..."