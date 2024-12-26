Mediazone Hisse.net'i de satın aldı

Önceki gün Yemek.com'u satın alan Mynet, Onedio, Maçkolik, Webtekno ve Tvekstra'nın çatı kuruluşu ve Türkiye'nin en büyük dijital medya kuruluşlarından Mediazone Hisse.net'i de tüm haklarıyla satın aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital medya operasyonunu oluşturma ve reklam verenlere en iyi hizmeti sunma vizyonuyla yola çıkan Mediazone, portföyündeki güçlü markalara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

2023 yılında Mackolik ve Onedio’nun tek çatı altında birleşmesiyle kurulan Mediazone, Mynet, Webtekno ve son olarak Yemek.com satın alımlarını tamamlayarak dijital medya yatırımlarını maksimize etmenin yanı sıra, TV Ekstra ile dijital ve TV arasında güçlü bir köprü kurmayı, grup bünyesinde yer alan Mediazone Games girişimiyle oyun sektörüne de yatırımlarını sürdürüyor.

Mediazone, Hisse.net'i tüm haklarıyla satın alarak finans ve yatırım dünyasına da adım atmış oldu.

Kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olma özelliğini taşıyan hisse.net, gün içinde Borsa İstanbul'da yatırım yapan veya yapmak isteyen binlerce insanın buluşma noktası oluyor. Borsa ilgili güncel haberlerin ve detaylı analizlerin yanı sıra tartışmaların ve fikir alışverişlerinin olduğu aktif bir foruma da ev sahipliği yapan site, yatırımcılar için vazgeçilmez bir kaynak olma özelliği taşıyor.