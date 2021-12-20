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Meta yılın en kötü şirketi seçildi

Meta yılın en kötü şirketi seçildi

Adını Meta olarak değiştiren Facebook, Yılın En Kötü Şirketi listesinde zirvenin sahibi oldu.

Kısa süre önce çatı şirketin adını Meta olarak değiştiren Facebook eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. 

Yahoo Finance tarafından yapılan kullanıcı anketinin zirvesinde Meta vardı. Ancak anket Yılın En Kötü Şirketi'ni seçmek için düzenlenmişti. 

Facebook rakipsiz bir şekilde ankette 2021'in En Kötü Şirketi seçilmeye hak kazandı. Açık uçlu cevaplarda kullanıcıların hepsi farklı bir nedenle Meta'dan şikayetçiydi.

Bu nedenler arasında, nefret söylemi, yanlış bilgi, kişisel veri ihlalleri gibi Facebook'un adının sık sık geçtiği skandallar bulunuyor.

Meta'nın ardından ikinci sırada ise Çinli e-ticaret devi Alibaba geldi. Listeye giren diğer şirketler ie AT&T, Nikola ve Tesla yer aldı. 

Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta, bünyesinde Facebokk, Instagram, WhatsApp gibi en çok kullanılan uygulamarı barındırıyor. 

Yılın En İyi Şirketi ise Microsoft oldu. Microsoft 2021'de 2 trilyon doalr barajını aşan şirketler arasında yerini almştı. 

Etiketler facebook meta yılın en kötü şirketi
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