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Microsoft: Küresel kesintinin altında yatan sebep düzeltildi

Microsoft: Küresel kesintinin altında yatan sebep düzeltildi
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Microsoft, dünya çapında sistemlerinde kesintiye sebep olan sebebin düzeltildiğini ama devam eden etkilerinin bazı Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerini etkilemeyi sürdüreceğini açıkladı.

ABD merkezli Microsoft teknoloji şirketi, Crowdstrike ile bağlantılı olarak dünya çapında kesintilere sebep olan aksaklıkla ilgili açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kesintinin 'altında yatan sebebin düzeltildiği' ifade edildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, kesintiden geriye kalan 'etkinin bazı Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerini etkilemeye devam edebileceğini' kaydeden Microsoft, Windows 365 bulut sistemi ile ilgili sorundan haberdar olduklarını, bunun Crowdstrike Falcon sensör yazılımına yapılan bir güncellemeden kaynaklandığını kaydetti. 

CROWDSTRIKE: SORUN TESPİT VE İZOLE EDİLMİŞTİR

Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan iletişim kesintisi nedeniyle dünya genelinde başta hava trafiğinde olmak üzere aksamalar yaşanıyor.

AA'nın aktardığına göre, CrowdStrike'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, Crowdstrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını belirterek, "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme dağıtılmıştır" dedi.

Kurtz, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan kesintiden Mac ve Linux bilgisayarlarının etkilenmediğini bildirdi. CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını aktaran Kurtz, şunları kaydetti: "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme dağıtılmıştır."

Kurtz, müşterilerini en son güncellemeler için destek portalına yönlendirdiklerini ve sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceklerini belirterek "Ayrıca, kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz, CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

 

Etiketler microsoft küresel kriz küresel bilgi sistemleri krizi
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