Milyonlarca çocuğun izlediği Youtube kanalına erişim engeli kararı

Youtube'da 7.5 milyon abonesi bulunan ''Minecraft Parodileri'' isimli hesaba erişim engeli getirilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Youtube’da abone sayısı 7 buçuk milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren içeriklere yer verdiği tespit edildi.

Hesaba erişim engeli getirildi

Başsavcılık, hesap hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘suçu ve suçluyu övme suçlarından’ resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hesabın erişime engellenmesi talebinde bulunuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

İHA