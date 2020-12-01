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  3. 01 Aralık 2020 21:26

Milyonlarca yeni galaksi keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, çöldeki gelişmiş bir teleskop aracılığıyla milyonlarca yeni galaksi keşfetti.

Milyonlarca yeni galaksi keşfedildi
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Astronomlar bu yeni görüntülerin, evrene dair yeni keşifler yapılmasında yardımcı olmasını bekliyor. CSIRO, yeni haritalama yönteminin 300 saat sürdüğünü aktardı. Daha önceki çalışmalar ise yıllar almıştı.

Avustralyalı bilim insanları, çöldeki gelişmiş bir teleskop aracılığıyla milyonlarca yeni galaksi keşfettiklerini açıkladı.

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