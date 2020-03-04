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  4. 04 Mart 2020 13:53

1 milyar kez indirildi! Bu uygulamayı telefonunuzdan silin!

Yüksek oranda indirme oranına sahip olan Clean Master adlı Android uygulaması ile ilgili kullanıcıları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.

1 milyar kez indirildi! Bu uygulamayı telefonunuzdan silin!
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Akıllı telefonlarımıza kurduğumuz bazı uygulamalar, sağladıkları faydandan çok zarara neden olabiliyor.

Forbes'ta yer alan habere göre, Android  uygulama mağazası Play Store'da 1 Milyar defa indirilen bir uygulama, internet geçmişinizi paylaşıyor. 

 Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve uygulamanın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Google, uygulamanın kullanım koşullarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapmadı. 

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uygulama , android , clean master
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