1 milyar kez indirildi! Bu uygulamayı telefonunuzdan silin!

Akıllı telefonlarımıza kurduğumuz bazı uygulamalar, sağladıkları faydandan çok zarara neden olabiliyor.

Forbes'ta yer alan habere göre, Android uygulama mağazası Play Store'da 1 Milyar defa indirilen bir uygulama, internet geçmişinizi paylaşıyor.

Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve uygulamanın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Google, uygulamanın kullanım koşullarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapmadı.