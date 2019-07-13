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  4. 13 Temmuz 2019 10:26

70 milyon cep telefonu sistemden silinecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, halen Türkiye’de 80 milyon kullanıcı üzerinde 270 milyon adet cep telefonu göründüğünü ancak bunların 70 milyonundan 7 yıldan bu yana hiç sinyal gelmediğini söyledi.

70 milyon cep telefonu sistemden silinecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, bu telefonların IMEI numaralarını kendi kaçak telefonlarına kopyalayıp kullananları 250 lira karşılığında affedeceklerini de bildirdi.

Fatih Sayan, Meclis'te görüşülen torba yasa teklifindeki kaçak cep telefonlarıyla ilgili af düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı. Türkiye'de mobil cihaz kayıt sistemine kaydolmadan hiçbir cep telefonunun kullanılamayacağını, bu sisteme halen 270 milyon cep telefonuna ait IMEI numarasının kayıtlı olduğunu söyledi.

250 LİRAYA AF

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, düzenlemeyle 7 yıl ve daha uzun süredir sinyal alınmayan 70 milyon cep telefonunu sistemden sileceklerini belirten Sayan, kayıtlı telefonların IMEI numarasını kayıtsız telefonlarına kopyalayarak vergiden kurtulanları 250 TL karşılığı af edeceklerini de bildirdi.

Sayan ayrıca düzenlemeyle, GSM şirketlerinden ayrı ayrı taksitle cep telefonu alıp taksitlerini ödemeyen dolandırıcıların önüne geçileceğini de söyledi.

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