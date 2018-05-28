85.000 TL’lik dayanıklılık testinin galibi Motorola Moto Z2 Force oldu

12 adet farklı modelin yer aldığı testin açık ara farkla kazananı Motorola Moto Z2 Force oldu.

Tom’s Guide, 12 farklı akıllı telefonun yer aldığı düşme testi gerçekleştirdi. Toplamda 18.000 dolar, yani 85.000 TL’lik telefonların dahil edildiği test üç aşamadan oluşuyordu. İlk aşamada akıllı telefonlar 1.2 metre yükseklikte sert bir zemine bırakıldı. İkinci aşamada ise yükseklik 1.8 metreye çıkartıldı. Üçüncü ve son aşamada da telefonların tuvalete düşmesi durumunda ne kadar hasar alacakları ölçüldü.

Motorola Moto Z2 Force birinci, iPhone SE sonuncu oldu

Aldıkları hasara ve çalışabilme durumuna göre 10 üzerinden puanlanan telefonlar arasından en sağlam model Motorola Moto Z2 Force oldu. İkinci sıradaki LG Venture ile arasına 1.9 puanlık büyük bir fark koymayı başaran Moto Z2 Force, düşme testlerinden neredeyse hiç hasar almadı. Akıllı telefon, suya karşı dayanıklılığı bulunmamasından dolayı tuvalet testinde kullanılamaz hale geldi. Ancak özenli bir şekilde kurutulmasının ardından tekrar çalıştırılabildi.

2016 senesinde satışa sunulan iPhone SE ise testin sonuncusu oldu. Akıllı telefon ilk aşamadaki düşme testini bile sağlam tamamlayamadı. Öte yandan daha dayanıklı ekrana sahip olan iPhone X, testi üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Düşme testlerinde akıllı telefonun ekranı büyük oranda zarar gördü, ancak kırık ekranına rağmen hala kullanılabilmesi onu üçüncülüğe taşıdı.

İşte testte yer alan tüm cihazlar ve puanları: