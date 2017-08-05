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  4. 05 Ağustos 2017 10:44

Akıllı telefon devri sona eriyor ! Onların artık yeni adı zeki telefon !

Akıllı telefon kavramını unutsanız iyi olur. Çünkü akıllı telefonlar "yapay zeka teknolojisi" ile birer "zeki telefon"a dönüşmeye hazırlanıyor.

Akıllı telefon devri sona eriyor ! Onların artık yeni adı zeki telefon !
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Yapay zeka ile akıllı telefonlar zeki telefonlara dönüşüyor. Posta gazetesinden Murat Güldüren’in haberine göre, gelecek yıldan itibaren düşünen, konuşan ve size her konuyla ilgili öneriler sunan cihazlar hayatımıza girecek. Örneğin telefon, gelen e-maillere sizin ağznızdan cevap yazabilecek. Sosyal medyadan gelen mesajlarınızı yanıtlayacak, işinizle ilgili gelişmelerde uyarıda bulunabilecek.

Yapay zekada sınır yok. Çünkü yapay beyin hücreleri yerleştirilen telefon, düşünme konusunda sınırları zorlayacak. Bu alanda çalışmalara öncülük eden Çinli teknoloji devi Huawei, Eylül’de Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak Tüketici Elektroniği Fuarı IFA’da ilk zeki telefonları tanıtacak. 2025’e kadar tüketicilerin yüzde 90’ı bu tür cihazları kullanacak.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, “Gelecek 5-10 yıl içerisinde zeka devrimi olacak. Düşünen, konuşan ve hesaplayan telefonlardan bahsediyorum. Bunun için daha güçlü işlemciye ihtiyaç var. Geçen yıl araştırma geliştirmeye (Ar-Ge) 9 milyar dolar yatırdık. 10 yıllık Ar-Ge yatırımımız 45 milyar dolar. 1000 kat hızlı işlemciler geliştirdik” dedi.

GELECEĞİ YAPAY ZEKA BELİRLEYECEK

Geleceğin belirleyicisinin yapay zeka ve 5G olacağına dikkat çeken Richard Yu, “Yeni döneme hazırız. İlk 6 ayda 73 milyon sevkiyat yaptık. Mate 9 ve Mate 9 Pro satışlarımız 8.5 milyonu geçti. 6 milyondan fazla P10 ve P10 Plus, 1 milyondan fazla Huawei Honer sattık” dedi.

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