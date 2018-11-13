Akıllı telefonların sonu mu geliyor ?

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonların bu yılki satışlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Peki bu cihazları nasıl bir gelecek bekliyor?

Samsung ve Apple gibi akıllı telefon üreticileri her sene yeni özellikler kattıkları ve geliştirdikleri telefonları piyasaya sürüyor. Ancak son iki yılda doyum noktasına ulaşan pazarda tüketicilerin aldığı telefon sayısında artış yaşanmıyor.

Bazı analistlere göre bu durum, akıllı telefonlarda düşüşün başladığının bir göstergesi. Future Today Institute adlı araştırma enstitüsünün yayımladığı yıllık rapora göre 2018 yılı, akıllı telefonların popülerliğinin azalmaya başladığı yıl olacak.

Rapor bundan sonra bilgisayar teknolojisinin daha çok ses, jest ve dokunma üzerine odaklanacağını belirtiyor.

KARŞIT TEZ: AKILLI TELEFONLAR YAKIN ZAMANDA YOK OLMAYACAK

Ancak tüm uzmanlar aynı görüşte değil. Yakında çıkması beklenen 5G teknolojisinin pazara yeniden bir canlılık getirebileceği düşünülüyor.

ABI Research adlı araştırma kurumunda görevli David McQueen, "Akıllı telefon bir yere gitmiyor, ama şekli ve boyutları değişebilir." diyor. Telefon endüstrisinin sürekli geliştiğini açıklayan ABI Research raporu, ilerleyen yapay zeka teknolojisinin de buna katkı sağlayacağının altını çizdi.

Samsung'un tanıttığı katlanabilir telefonlar da, akıllı telefonların gelişiminde takip edebileceği yollardan biri. Bu sayede akıllı cihazlar küçük tutularak, ekranlarının büyümesine imkan tanınacak.

BİR SONRAKİ JENERASYON DAHA DA AKILLI

Yapay zeka çiplerinin telefonların içlerine yerleştirilmesiyle beraber akıllı telefonlar internet erişimine ihtiyaç duymaksızın birçok yeni özelliğe sahip olabilir.

Özellikle Amazon Alexa, Google Assistant ve Apple Siri gibi ses komutlarıyla çalışan yapay zeka asistanlar, teknolojideki son trend olarak değerlendiriliyor. Ancak bunların çalışması için sürekli bir internet bağlantısı gerekiyor.

Bu nedenle telefonlara eklenecek çipler sayesinde, internet bağlantısına ihtiyaç duymaksızın ses komutlarıyla kullanıcılar telefonlarını yönetebilecek.

Uzmanlar ayrıca Amazon'un akıllı telefon sektörüne girmesi ihtimalinde bugünkü dengelerin değişebileceği vurgusunu yapıyor.