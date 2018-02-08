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  4. 08 Şubat 2018 13:58

Apple, bir yüzey olmadan yazdığınız yazıyı tanıyan sistemin patentini aldı

Apple’ın patentini aldığı sistem sayesinde; bir yüzey olmadan yapılan çizimler ve yazılar bilgisayar ortamına taşınabilecek.

Apple, bir yüzey olmadan yazdığınız yazıyı tanıyan sistemin patentini aldı
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Bu konuda Microsoft’un oldukça fazla yatırımı olmasına rağmen, elektronik olmayan yüzeylerde, elektronik kalem gibi bir giriş aygıtıyla yaratılan içeriklerin bilgisayar ortamına aktarılması patentini Apple aldı.

TechRadar’ın haberine göre, kullanıcının masa gibi bir yüzey üzerinde veya havada yaptığı çizimler bilgisayar ortamına taşınacak. Resimden de görebileceğiniz gibi sensörler yardımı ile kalemin üst ve alt noktalarının konumunu izleyerek bu verileri bilgisayar ortamına aktarılması üzerine kurulu bir sistem.

Üretim Yapılacak Mı?
Üretim konusunda net bir bilgi olmasa da Apple’ın Sanal Gerçeklik üzerine yaptığı çalışmalara bu teknolojiyi entegre etmesi ile bir fark yaratacağını söyleyebiliriz.

 

TeknoEkip.com

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